Ce mardi soir à la télé: le petit monde de Twitch

Depuis, la plateforme a évolué vers un contenu plus diversifié où il est autant question de jeux vidéo que de cuisine, d’info, de débats ou de passion pour le jeu d’échecs. Entre autres. Et l’air de rien, Twitch a complètement révolutionné la création et la diffusion de contenu en ligne.

Pour la plupart des "streamers"c’est une vitrine simple et démocratique pour s’exprimer, échanger, débattre… Comme Modiie. Cette prof de sciences sociales fait une fois par semaine la lecture de livres de référence dans son domaine. L’idée, c’est d’ouvrir le débat et d’amener à la politique un public qui ne se sent d’habitude pas concerné. Ou l’équipe de l’émission Popcorn dont les moyens de production et de diffusion n’ont pas grand-chose à envier à ceux de la télé: plateau, multiples caméras, régie… "ce n’est pas parce que c’est internet que ça doit être cheap", insiste Domingo.

Des stars de la télé et de la politique s’y intéressent. Comme Samuel Étienne, le présentateur de Questions pour un champion. Il s’est inscrit sur la plateforme début 2021, jusqu’à y consacrer aujourd’hui plusieurs heures par jour pour une communauté de 476000 abonnés. Il y propose quotidiennement une revue de presse qui dure deux à parfois quatre heures. "Là où à la radio, on aurait trois à sept minutes pour exactement la même matière!" Il aime la possibilité des échanges, de débat et surtout "on touche des gens qui ne lisent pas les journaux" et ne s’intéressent pas aux "médias traditionnels". Et ça, les politiques l’ont bien compris. Samuel Étienne a reçu des dizaines de demandes pour venir dans son émission. Mais cette tentative d’appropriation par les politiques est très mal passée auprès des utilisateurs historiques.

Tipik, 20.05