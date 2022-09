La voix d’Arno a hanté l’Archiduc

Arno savait qu’il s’agissait de son dernier disque. La veille d’un live enregistré pour Radio Een, il avait en effet appris qu’il ne lui restait plus qu’entre trois et six mois à vivre. "Il nous a dit cela un peu brutalement, se rappelle Damien Waselle. Mais il a surtout insisté sur le fait qu’il voulait faire des concerts à l’Ancienne Belgique, jouer à Ostende et faire un dernier disque."

Composé de dix titres, l’album est une sorte de grande réunion de famille, à laquelle Arno a convié le plus jeune de ses deux fils, Felix Hintjens, mais aussi son frère Peter, saxophoniste sur I’m not Gonna Whistle qui clôture l’album, et même son grand-père Charles, qui l’a amené dans les bals populaires, et à qui il rend hommage sur Mon grand-père. "C’est un disque émouvant et somptueux", estime le directeur de Pias.

Un album enregistré encore un peu plus dans l’urgence qu’à son habitude. "Arno aimait toujours travailler en urgence, commente Mirko Banovic. Il n’aimait pas faire quinze prises, cela devait être bien dès la première fois. Cette fois-ci, l’urgence était encore plus grande, on a dû garder les sessions d’enregistrement assez concentrées pour qu’Arno ait assez d’énergie pour travailler. Faire de la musique, aller en studio, cela lui donnait de la force, de l’inspiration jusqu’au dernier moment."

«On a fait une photo super-drôle»

Arno a pu entendre le résultat de ces sessions le 26 mars, quasi un mois avant son décès, le 24 avril dernier. "On a fait une photo super-drôle comme si on était un vieux groupe de rock", sourit Damien Waselle. "Il pouvait encore venir en studio, mais il ne pouvait plus donner un concert d’une heure", explique Mirko Banovic.

Il manquait encore la voix de Mireille Mathieu sur La Paloma Adieu. Elle était en train de l’enregistrer le 23 avril dernier, et c’est lorsqu’elle est sortie du studio qu’elle a appris le décès d’Arno.

Elle a chanté l’ Ave Maria pour lui. "C’était d’une beauté incroyable", raconte très ému Danny Willems, qui accompagnait Arno lors de ses rendez-vous médicaux.

Pour Mirko Banovic, cela a été difficile de travailler sur Opex après le départ du chanteur. "C’est devenu plus dur pour écouter tout ce qu’on avait fait ensemble, pour travailler sur sa voix… Il y a des moments où j’ai dû arrêter."

Mercredi après-midi, la voix d’Arno a hanté les murs de son café préféré. Et c’était vachement bien.

On reviendra sur le contenu de l’album lors de sa sortie, programmée le vendredi 30 septembre prochain.