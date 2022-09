Drouot: «L’ego n’a rien à faire sur scène!»

En interview, il poursuit…

Il ne faut pas être encombré par la haute idée de soi, c’est mortel. Il faut une grande loyauté envers les auteurs. Jusqu’au bout, Michel Bouquet a dit que les comédiens sont les instrumentistes des auteurs. Je dois à mes aînés une réflexion qui va toujours dans le respect des textes. L’auteur est notre premier partenaire. Si aujourd’hui, après ce spectacle, on a entendu le désarroi de Victor Hugo en exil à travers moi, je suis heureux.

Vous disiez: «Il ne faut pas mendier l’admiration»…

L’ego n’a rien à faire sur une scène, il rend le rendez-vous suspect. Pas question d’insister comme si on disait: «Vous avez vu comme mon interprétation est belle et soignée.» Non, la musicalité d’une phrase, d’un vers doit sembler évidente. Si on se met à surligner, on perd des éléments du texte.

Quels textes, pour dire quoi?

On ne peut pas ignorer les grandes œuvres du patrimoine; elles sont là d’abord dans leur forme et leur intelligence. Ici, j’ai hâte de me replonger dans Andromaque de Racine. Ringard, le répertoire? Il ne faut pas gommer la part d’érudition et d’histoire. Ni le contexte.

Dans nos temps bousculés, on ne sait pas encore qui sera le dramaturge capable de porter une parole qui ne soit pas un énoncé électoral, un auteur qui puisse nous raconter une histoire avec distanciation. Un auteur doit porter une vision, un propos mûri d’une réflexion, sans être arbitraire, futile ou politique parce que c’est dans l’air du temps.

Vous écrivez?

J’ai toujours pris des notes. Avec l’âge, j’aimerais proposer ma vision du théâtre. Par contre, je ne suis pas dramaturge; c’est un métier et il est un peu tard pour que je l’apprenne.

Que conseillez-vous à un apprenti comédien?

D’essayer de creuser, de comprendre son désir: «Quelle est ma touche personnelle pour jouer au plus près du texte en recherchant la vérité? Qu’ai-je à offrir à un auteur pour qu’il s’empare de moi ?»

Quel est le noyau de votre parcours?

J’ai toujours protégé mon indépendance. Je ne suis pas devenu le médecin dont rêvait ma mère. Mais il est important d’être utile à la société et j’essaie de l’être dans mon domaine. C’est pourquoi j’ai fui très vite la notoriété: j’avais besoin de ne tricher ni avec moi-même ni avec les gens. Fils d’agriculteurs, je suis resté un cultivateur… de mots.