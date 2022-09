Face aux faibles audiences, France 2 décide de raboter MasterChef 2022 à six épisodes

Bref, la mayonnaise n’a pas pris et France 2 a décidé de limiter la casse en concentrant la suite de l’aventure sur six épisodes plutôt que huit. La demi-finale sera donc diffusée mardi prochain et la finale le mardi 27 septembre.

C’est aussi une mauvaise nouvelle pour la chaîne belge AB3 qui misait beaucoup sur cette émission et la présence de candidats belges pour doper ses audiences en soirée. Chez nous aussi, les audiences ne sont pas bonnes, avec une moyenne de 52.000 téléspectateurs (incluant la vidéo à la demande). Le mardi soir, les audiences de France 2 et AB3 cumulées n’atteignent même pas les 100 000 téléspectateurs, alors que lors de la dernière saison de Top Chef sur RTL TVI, la moins bonne audience était de… 365 384 téléspectaeurs (26% de parts de marché). C’est donc un échec.