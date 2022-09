Adelina, candidate belge au Meilleur pâtissier 2022: «Je suis très perfectionniste»

Adelina, qu’est-ce qui vous a poussée à vous inscrire à cette onzième saison du «Meilleur pâtissier»?

C’est une émission que je regarde depuis la 3eou 4esaison. Et c’est à partir de ce moment-là que j’ai commencé à faire quelques gâteaux tout simples, comme des marbrés. Ensuite, quand j’ai été en congé de maternité voici quatre ans, des proches m’ont demandé de faire le gâteau de Nouvel an. J’ai décidé de me lancer dans un entremets et cela a beaucoup plu aux invités…

Vous avez donc continué…

Oui, je me suis perfectionnée dans les textures, les goûts, le visuel… Et je ne me suis plus arrêtée. Des proches m’ont dit que je devais m’inscrire et j’ai osé franchir le pas l’an dernier. Et quelques mois après j’étais sous la tente du concours. Pour moi, c’était aussi une sorte de test pour voir si je n’allais pas plutôt me diriger vers ça par après. Et la réponse est oui…

Je suis quelqu’un de très perfectionniste donc j’aime prendre mon temps et prêter attention aux détails.

Votre maman faisait de la pâtisserie?

Oui, un peu. Je me souviens d’une génoise avec de la crème pâtissière que je faisais avec elle. J’adorais ce gâteau, c’est vraiment un souvenir d’enfance. Je crois que tout a démarré de là…

La pâtisserie, c’est plus compliqué devant les caméras?

Clairement, oui! Chez soi, on a le temps. Je suis quelqu’un de très perfectionniste donc j’aime prendre mon temps et prêter attention aux détails. Sous la tente, on a généralement que deux ou trois heures. C’est toujours compliqué.

Vous aviez des craintes avant d’y participer?

Les épreuves de Mercotte, je me suis dit dès le départ que cela allait être chaud (rires). J’avais très peur de ça. Quand je regardais à la télé, il manquait toujours des quantités… Et puis j’avais aussi peur de ne pas réussir à faire un gâteau dans le temps imparti.

Et pas de ne pas connaître le gâteau? Il y a parfois des gâteaux très spécifiques: le Kouign-amann, le Paris-Brest…

Non, ça, ça va. Je suis de nombreux pâtissiers sur les réseaux, donc pas de problème.

C’est qui le premier pâtissier que vous avez suivi?

Cyril Lignac. C’est simple mais c’est gourmand. Il m’a énormément inspirée.

Le gâteau que je préfère réaliser, c’est un ours en 3D. C’est un travail gigantesque, mais j’adore le faire.

Comment peut-on définir votre style de pâtisserie? Dans le dossier de presse, on dit que vous confectionnez des gâteaux élégants…

C’est vrai, j’aime la finesse, que ce ne soit pas trop chargé, joli… J’aime les fleurs, travailler le chocolat… Le gâteau que je préfère réaliser, c’est un ours en 3D. C’est un travail gigantesque, mais j’adore le faire.

Et quand vous allez dans une pâtisserie, vous achetez quoi?

Un mille-feuille! J’adore!

Comment cela s’est passé avec les autres candidats?

Cela a tout de suite matché. Il n’y avait pas d’esprit de compétition entre nous.

Vous êtes maman d’un petit garçon de 4 ans. Il a compris qu’on allait vous voir à la télé?

Pendant le tournage, il n’a pas compris où j’étais, pourquoi je faisais des gâteaux dans un château (rires). Là, je lui ai montré le prégénérique et il m’a demandé pour regarder l’émission ensemble. J’ai trop hâte de voir sa réaction. C’est mon premier goûteur et en plus il adore touiller dans les casseroles.

