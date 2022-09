L’Amour est dans le pré ce dimanche avec un candidat mystère sur RTLPlay

Pour la quatorzième saison de L’amour est dans le pré, RTL TVI a décidé de surprendre les téléspectateurs en invitant un dixième agriculteur mystère dans la danse. Il s’agit d’un ancien candidat qui n’avait pas réussi à conquérir le cœur d’une prétendante et qui vient retenter sa chance. Cependant, il ne sera pas dans l’émission classique mais bien dans une émission spécialement dédiée à la plateforme RTLPlay, intitulée L’amour est encore dans le pré. "On ne va pas dévoiler tout de suite qui est ce candidat mystère, commente Sandrine Dans. I l va y avoir une intrigue, ce qui va inciter, je l’espère, des personnes à lui écrire. Nous avons choisi un ancien candidat car il sait comment l’émission fonctionne et il sera plus à l’aise avec les caméras et les situations qu’il pourra vivre."Chaque semaine, vous découvrirez son aventure et vous pourrez même l’influencer dans ses tâches. "Ce sera très interactif", note l’animatrice.

Du côté de l’émission classique en télé linéaire, ils sont donc neuf à tenter leur chance: Julien, 22 ans, éleveur de moutons à Mons; Alain, 43 ans, qui engraisse des porcs à Thimister; Nordine, 28 ans, marchand de bêtes à Leuze-en-Hainaut; André, 56 ans, éleveur de Salers à cornes et chasseur à Bassenge; Arnaud, 33 ans, éleveur de cochons à Rochefort; Cathy, 56 ans et Soraya, 31 ans, qui gèrent un manège et un poney club à Biévène; François, 33 ans, producteur d’œufs à Andenne; Bernard, 60 ans, marchand de bêtes à Vaux-sur-Sûre. "Au bout d’autant de saisons, on croyait avoir tout vu, mais nous avons encore eu des surprises, commente Sandrine Dans. Ce sera une saison pleine d’émotions et de rires. C’est ça qui fait le charme de l’émission. Suivant les situations, l’être humain est à chaque fois différent."