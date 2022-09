Dominique Marcq: «Je suis galeriste, pas marchande d’art»

Petit à petit, elle crée une relation de confiance avec les artistes belges ou étrangers et tisse aussi des liens particuliers avec les clients qui poussent sa porte. "Les gens qui viennent à la galerie, y viennent depuis des années et j’ai vraiment pu tisser des liens avec eux. Il y en a certains dont je connais le nom des enfants ou des petits-enfants. J’ai une clientèle fidèle en Belgique mais j’ai élargi mon champ des possibles et, maintenant, j’ai des clients qui viennent de loin: du Luxembourg, de France, des Pays-Bas…"

«Il faut qu’il y ait une histoire»

Les galeries de Bruxelles, Dominique Marcq les connaît bien: "J’ai même loué pendant cinq mois un espace au Sablon, mais ça n’était pas pour moi: à Namur, maintenant que je suis dans la ville, j’ai retrouvé une convivialité qui me plaît."

Une convivialité qui amène un autre public mais n’empêche pas "l’effet de seuil". "Ce n’est pas parce qu’on est à Namur que les gens poussent plus facilement la porte d’une galerie, constate-t-elle. Les gens ont toujours peur de rentrer, peur d’être obligés d’acheter, que c’est inaccessible. C’est mon métier de leur montrer que ça n’est pas le cas, de les accompagner, de leur faire découvrir des artistes que j’aime avec mes goûts pour la couleur et l’abstrait."

Et, elle n’en démord pas, la transmission est essentielle: "Les enfants n’ont pas du tout cette approche-là: entrer chez moi ou dans un magasin de bonbons, c’est la même chose pour eux. C’est pour ça qu’il faut les sensibiliser. Un jour, un enfant qui accompagnait ses grands-parents m’a demandé combien coûtait une œuvre. Quand je lui ai dévoilé le prix, il m’a répondu: "c’est abusé!". Je lui ai alors dit qu’avant de juger, il devrait essayer de faire la même chose. Quelques semaines plus tard, ses grands-parents m’envoyaient une photo de lui, face à un chevalet en train de peindre… J’ai trouvé ça vraiment touchant."

Et pour découvrir les artistes qui font battre le cœur de Dominique Marcq, il suffit de pousser la porte de sa galerie, ouverte à tous du jeudi au samedi.

Galerie Rive gauche: 17, rue de la Croix à Namur – www.rivegauche.be