À 12h

Une édition spéciale pour suivre tout le dispositif autour de l’accession au trône de Charles III.

À 20h20

"Le Temps d’une histoire"spécial dès 20h20 avec la diffusion de deux documentaires: Elizabeth, le destin d’une reine et Le Prince Charles aux marches du Palais.

RTL TVI

À 12h30

La rédaction de RTL TVI propose une édition spéciale sur les dernières nouvelles depuis Londres.

Dans la foulée du journal de 13h, la chaîne privée rediffusera un numéro du magazine Exclusif: Elizabeth II, secrets de son règne. Dans ce documentaire vous allez découvrir comment, dès son couronnement, obsédée par son image, la reine a manœuvré, parfois contre ses proches, pour présenter la monarchie sous son meilleur jour. Rivalités, intrigues, et psychodrames, voici, à travers des images exceptionnelles et des analyses d’experts, les derniers secrets de la reine la plus célèbre de l’histoire.

AB3

À 20h15

AB3 diffusera un documentaire datant de 2020 intitulé Elizabeth II, 70 ans de règne, réalisé par Julie Robert, avec la participation d’Antoine De Caunes, Stéphane Bern, Gilles Bouleau, Carla Bruni, James Blunt, Jack Lang, Frédéric Mitterrand ainsi que de nombreux spécialistes de la famille royale britannique. Ce film tend à expliquer pourquoi la reine Elizabeth était considérée comme une icône de la pop culture.

France 2

À 20h

Édition spéciale du Journal de 20h, présentée par Laurent Delahousse avec Stéphane Bern, en direct de Londres.

France 3

En première partie de soirée, Un jour, un destin – The Queen proposé par Laurent Delahousse ​​.

En seconde partie de soirée, le documentaire: Elizabeth II, histoire d’un couronnement.

Ce dimanche 11 septembre

France 2

Sur France 2, le magazine 13h15 le dimanche proposera la série en quatre épisodes "La France d’Elizabeth", signée François-Julien Piednoir, Marine Suzzoni et Anthony Santoro. Dans 20h30 le dimanche, Laurent Delahousse recevra le chanteur britannique Robbie Williams, qui avait participé aux célébrations du jubilé de diamant de la reine.

France 5

Programmation spéciale ce dimanche à partir de 17h35 avec le documentaire inédit Elizabeth II, le destin d’une reine, réalisé par Leonie Jameson, produit par Spun Gold TV.