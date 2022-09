Cette année-là, la petite Elizabeth a peut-être entendu quelques notes de Bye Bye Black Bird de Gene Austin. Le chanteur texan est reconnu comme l’un des premiers crroners.

20 novembre 1947 – Son mariage

Lors de son mariage avec le prince Philip, c’est le compositeur américain Francis Craig qui est en tête des ventes de disques, avec le morceau Near You. Il en vend plus de 2 millions de copies à travers le monde.

14 novembre 1948 – Naissance de Charles

Un an plus tard, lors de la naissance de Charles, c’est la chanteuse américaine Dinah Shore qui est la plus grosse vendeuse de disques, avec le single Buttons And Bow, écrite pour le film Paleface de Norman Mc Leod. Dans le film, la chanson est chantée par Bob Hope. Elle sera numéro un durant 10 semaines entre octobre 1948 et janvier 1949.

2 juin 1953 – Son couronnement

Au moment de son couronnement, le peuple anglais plébiscite l’Américain d’origine italienne Frankie Laine (Frank Paul LoVecchio de son vrai nom) et sa chanson I Believe. Arrivée n° 1 fin avril, elle restera à la première place pendant neuf semaines.

17 octobre 1972 – Entrée du Royaume-Uni dans la CEE

Si le Royaume-Uni rejoint officiellement la CEE le 1er janvier 1973, c’est grâce à l’entérinement par la reine en date du 17 octobre 1972. À cette date, c’est un certain Lieutenant Pigeon (!) qui est numéro un avec le titre Mouldy Old Dough.

7 juin 1977 – Son jubilé d’argent

Si son couronnement a eu lieu le 2 juin 1953, Élisabeth est devenue reine à la mort de son père, le 6 février 1952. Elle fête donc ses 25 ans de règne en 1977, avec une grande fête suivie par un milliard de téléspectateurs le 7 juin. Ce jour-là, c’est Rod Stewart qui trône en tête des charts britanniques avec I don’t want to talk about it.

29 juillet 1981 – Mariage de Charles et Diana

Lors du mariage de Charles et Diana, la mode en Angleterre est au ska et au reggae. En plein été 1981, c’est le groupe The Specials qui est numéro un, avec Ghost Town.

21 juin 1982 – Naissance de son premier petit-fils William

Lors de la naissance de son 1erpetit-fils William, c’est un morceau plutôt entraînant qui figure en tête des charts. Il s’agit de Goody Two Shoes, d’Adam Ant (ex-Adam and the Ants). Il s’agit de son dernier succès dans les années 80.

20 novembre 1992 – Incendie du château de Windsor

La date est tragique pour Elizabeth le château de Windsor est fortement endommagé par un incendie. Les Américains de Boyz II Men sont en tête des hit-parades avec… End of the Road.

2 juin 2022 -–Son jubilé pour ses 70 ans de règne

La reine lance depuis le balcon du palais de Buckingham les festivités des célébrations de ses 70 ans de règne. En tête du hit-parade anglais, on retrouve We don’t talk about Bruno, chanson extraite de Encanto: La Fantastique Famille Madrigal des studios Disney.