Alex Vizorek sur les traces de Raymundo en exclusivité sur Divertissez-Voo

En cette rentrée, Alex Vizorek est au four et au moulin. En plus de ses chroniques dans En plus de ses chroniques dans Télématin et sur France Inter, l’humoriste et animateur belge a accepté de revenir un peu en Belgique pour fêter les 30 ans des Taloche en octobre (cinq émissions sont prévues) mais aussi pour célébrer les 100 ans du Forum (pour une émission spéciale sur La Une) et pour être le fil rouge d’un documentaire de Philippe Henry (ancien journaliste sportif et présentateur du JT de RTL TVI, mais aussi producteur des Orages de la vie) sur Raymond Goethals.