[CRITIQUE] – Pinocchio, en chair et en os, est disponible sur Disney +

On ignore la raison, mais on ne regrette pas forcément l’absence de cette nouvelle version du conte de Collodi des salles obscures. Car le Pinocchio de Robert Zemeckis ( Forest Gump) ne restera pas dans les annales des adaptations des aventures du pantin qui rêvait d’être un petit garçon.

Le studio a appliqué le même schéma que pour les précédents. La trame suit celle du dessin animé de 1940. Gepetto (Tom Hanks), un sculpteur de bois, crée dans son atelier une marionnette qui prend vie grâce à une bonne fée. Pinocchio pourra devenir un vrai petit garçon, à condition de se comporter de façon irréprochable. Pour l’aider dans sa tâche, on lui accole une "conscience", le fameux Jiminy Cricket. Mais ce dernier ne pourra rien contre les sirènes du divertissement et de la perversion, incarnés par Grand Coquin et Gédéon.

Une pincée de nouveautés

Aucune surprise, donc. Si ce n’est quelques actualisations. Une jeune immigrée aide ainsi Pinocchio à échapper aux griffes de Stromboli.

Disney, raffolant d’auto-références, a casé des personnages de la maison dans les pendules de Gepetto: Toy Story ou Blanche-Neige viennent faire un petit coucou comique.

À part ça, l’adaptation est décevante. L’animation assez moche, hormis Jiminy Cricket, rend ce conte encore plus cafardeux. On voit mal les enfants accrocher à cette ambiance qui hésite entre divertissement spectaculaire (la baleine devient un dinosaure à la Jurassic Park) et conte intimiste donneur de leçon. Les plus âgés, eux, s’accrocheront à la nostalgie du premier. Et pourront encore une fois la ramener en disant que c’était mieux avant.

Film fantastique de Robert Zemeckis. Avec Tom Hanks et Joseph Gordon-Levitt. Durée: 1h51. Sur Disney + à partir du 8/9.