En effet, Louane, Kendji Girac, Patrick Fiori et Julien Doré se sont retournés durant sa prestation.

Cette performance, saluée par les coaches, a été critiquée par certains internautes qui ont vu de l’arrogance durant son passage dans l’émission de TF1. Des attaques physiques ont également été écrites... Face aux moqueries de certains, les parents du jeune Nahel ont révélé à Télé-Loisirs que leur enfant était atteint de dysharmonie, une pathologie caractérisée notamment par de l’hypersensibilité.

Coach de Nahel, Patrick Fiori a répondu aux attaques: "Un enfant, on ne l’attaque pas, et avec une pathologie encore moins... Les enfants, on les accompagne en les aimant, et en leur donnant une certaine direction. C’est ma mission. Attaquer un enfant tout court, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, je trouve ça tout petit".

Le chanteur, qui se tient assez éloigné des réseaux sociaux, poursuit dans Télé-Loisirs: "Les réseaux sociaux présentent de grandes qualités, mais ont aussi une grande capacité à véhiculer le mal. Il y a un vrai travail journalier à effectuer auprès des enfants".

Le portrait de Nahel