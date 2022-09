À la télé ce mardi soir: l’affaire Daval, où le mensonge d’un meurtrier

Les jours suivants, le visage baigné de larmes du trentenaire s’affiche dans les médias et lors d’une marche blanche. Mais en janvier 2018, le veuf éploré devient suspect: placé en garde à vue, il craque et avoue le meurtre de sa femme, survenu selon lui lors d’une violente dispute.

S’en suivront deux années d’instruction durant lesquelles Jonathann livrera plusieurs versions, avant de reconnaître de nouveau le meurtre lors d’une audition bouleversante devant le juge d’instruction. En juin 2019, il avouera enfin lors de la reconstitution avoir incendié la dépouille d’Alexia. Il est mis en examen pour "meurtre sur conjoint" et incarcéré. Le 21 novembre 2020, Jonathann Daval est reconnu coupable de meurtre sur conjoint et condamné à 25 ans de prison.

«Un rôle et un film très intenses»

Le scénario duMystère Daval,fiction diffusée ce soir sur La Une en primeur (la diffusion sur TF1 est prévue le 12 septembre prochain) a été écrit par Emmanuelle Rey-Magnan et Pascal Fontanille, les créateurs deClem. Ils se sont librement inspirés du livreL’affaire Alexia Daval – La vraie histoire,de Laurent Briot et Christophe Dubois. Au niveau du casting, c’est Liam Baty ( Demain nous appartient) qui a la lourde tâche d’endosser le rôle du meurtrier d’Alexia, interprétée par sa collègue de série Maud Baecker.

Pour jouer les parents, on retrouve Jérôme Anger ( Docteur Sylvestre, La Vie devant elles…) pour le père d’Alexia et Michèle Bernier pour la mère."Je n’ai regardé aucune interview des parents, je n’ai pas lu leur livre, je suis restée extrêmement distante. Ce n’était pas évident,a-t-elle confié sur les ondes de RTL France. C’était un rôle et un film très intenses, très impressionnant à faire."

L’an dernier, La Une et TF1 avaient diffusé à la rentréeUne affaire française,sur le meurtre non élucidé du petit Grégory. En France, l’audience avait été légèrement décevante, avec une moyenne de 3.1 millions de téléspectateurs pour les six épisodes (15,2% de parts de marché). Signe d’une lassitude pour ce genre de fiction inspirée de faits réels? Réponse dans quelques jours.

