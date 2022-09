Rentrée de LN24 le 26 septembre: «De la chrysalide au papillon»

On fait le point avec Emmanuel Tourpe, directeur général du pôle audiovisuel de IPM, et Stéphane Rosenblatt, directeur de l’antenne de LN24.

1. Un nouveau studio

Il sera composé de trois espaces distincts et permettra – par exemple – de créer des interactions entre un présentateur d’un côté et un journaliste placé devant un écran géant, On pourra aussi y recevoir du public. "Ce n’est pas juste de la technologie pour la technologie, avance Stéphane Rosenblatt. Cela donne de nouvelles perspectives en matière d’écriture audiovisuelle. Avec aussi un studio radio totalement refait pour LNRadio." "On entre dans la cour des grands", s’enthousiasme Emmanuel Tourpe.

2. Quelle philosophie?

Le cœur reste l’information, notamment avec des flashs info toutes les heures, grâce à la collaboration mise en place avec LNRadio. "LN24 est la chaîne d’info pour tout le monde avec une nécessité d’élargir l’offre, commente le directeur de l’antenne. L’objectif est de fidéliser l’audience et de mettre en valeur tout le potentiel que cette grande maison possède."

"On veut faire une télévision globale, rajoute Emmanuel Tourpe. C’est-à-dire qu’elle est à la fois digitale et linéaire, à la fois en radio et en presse écrite… Tout ça sur base d’une équipe extrêmement jeune, des moyens extrêmement mobiles et des studios extrêmement polyvalents.C’est une télé où l’information est là en permanence, et où l’on va plus loin que les faits grâce à des débats posés. Nous sommes en train de créer un média pour 2022.On passe de la chrysalide au papillon!"

3. Quels contenus?

Une quinzaine de rendez-vous ont changé de nom. Le Club Europe est devenu Que fait l’Europe, par exemple. Pourquoi? "Nous devons être plus concernant, répond Emmanuel Tourpe. Nous voulons être la voix des Belges et répondre à leurs questions à tout moment de la journée. Nous voulons aller de plus en plus vers le local et aussi avoir un regard positif sur la Flandre.C’est indispensable."

Farid, M. Météo sur les réseaux sociaux et également à L’Avenir, aura deux bulletins par jour. Tous les soirs, un grand documentaire de 90 minutes sera diffusé, dans la case occupée auparavant par Thibaut Roland, qui a dû faire un choix entre la RTBF et LN24 et qui a opté pour la première. La chaîne travaille sur un autre rendez-vous pour remplacer C’est direct qu’il présentait. "C’est au four mais ce n’est pas totalement cuit", sourit Emmanuel Tourpe, qui précise qu’il n’y a pas de concurrence avec la chaîne publique. "Nous allons d’ailleurs diffuser des contenus de la RTBF que nous allons réapprofondir, issus d’#Investigation ou de Questions à la Une."

4. Quel public?

À sa création en septembre 2019, LN24 visait les groupes sociaux élevés. Et on lui faisait souvent le reproche d’être centrée sur Bruxelles. "Aujourd’hui, c’est tous les publics, martèle Stéphane Rosenblatt. Le marché est étroit et on ne peut pas viser un public spécifique." Le vrai défi est d’élargir le réseau local. "Les choses se feront au fur et à mesure", poursuit notre interlocuteur. L’idée est de développer à terme de vraies coproductions avec les rédactions d’IPM et de L’Avenir. "À midi, nous avons un journal plus local avec L’Avenir. À 17h, le journal se fera en collaboration avec La DH et Les visiteurs du soir avec La Libre, précise Emmanuel Tourpe. Et nous espérons bien nouer d’autres partenariats avec Moustique ou d’autres. Nous sommes pionniers dans ce domaine."

5. Quel objectif d’audience?

Jusqu’à présent, LN24 affichait une audience moyenne de 1 à 1,5%, avec parfois des pics à 1,7%. "L’objectif est d’atteindre les 3% dans deux ans, affirme Emmanuel Tourpe. C’est le score de BFM en France. C’est l’audience normale d’une chaîne d’info." L’instauration d’une vraie grille télé avec des rendez-vous clairs devrait permettre de l’atteindre. C’est aussi indispensable en termes de rentabilité. Le groupe IPM prévoit d’y investir 3 millions d’euros dans les années à venir et espère atteindre le seuil de rentabilité en 2024. Stéphane Rosenblatt en est conscient: "La clé, c’est l’élargissement de l’audience." Il faudra aussi travailler l’image de la chaîne et la notoriété de ses journalistes. "Nous allons les mettre en avant dans notre nouvelle campagne de rentrée."