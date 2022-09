Ce dimanche soir à la télé: Marianne, série inspirée par le docu «Ni juge ni soumise»

Marianne Vauban est juge d’instruction. Une femme au franc-parler réjouissant, aux méthodes surprenantes et à l’humanité certaine et rayonnante. Accompagnée du capitaine Pastor et de son fidèle greffier Yves, Marianne doit faire preuve de toute son expérience, sa sagacité et son humanité pour instruire des affaires complexes et savoureuses qui nécessiteront de s’immerger dans l’univers de la danse country, de se confronter à une médium spécialisée dans la communication animale, de résoudre le crime d’un chauffeur routier fan de Bela Bartok, de devenir incollable en thanatopraxie, de décortiquer les coulisses d’un cabaret… Pour se déplacer, elle ne se sépare jamais de sa 2 CV bleue…