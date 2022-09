C’est une rentrée en mode "transition" qui a été présentée par RTL Belgium. Le groupe, passé sous la bannière conjointe du groupe Rossel et de DPG média, est en pleine mutation et les nouvelles équipes mises en place durant l’été ont du pain sur la planche. Guillaume Collard, le nouveau CEO l’a dit: le groupe se réserve l’annonce de quelques nouveautés en cours de saison.

En attendant, voici le programme de ce qui vous attend sur RTL:

- Nom d’un chien: comme son nom l’indique, il s’agit d’un concours canin qui sera présenté par Ludovic Daxhelet. Ils ont été plus d’un millier à s’inscrire! La diffusion des 4 numéros est prévue le samedi à 19h50. La date de début reste à préciser.

- Les orages de la vie: c’est Christophe Dechavanne qui reprend la présentation de l’émission. Mallory Gatsbi fait partie des personnalités qui se confieront. Pas encore de date.

- Des documentaires: RTL TVI s’est lancée dans un nouveau projet avec comme sujet le drame du Heysel qui s’est déroulé le 29 mai 1985. Six épisodes sont prévus. Autre documentaire qui devrait attirer les téléspectateurs, c’est Johnny par Laeticia, film biographique réalisé par William Karel en grosse partie avec les vidéos de famille du couple. Cette liste est loin d’être exhaustive.

- Les cinquante: il s’agit d’une émission de téléréalité qui réunit 50 joueurs issus de la téléréalité dans le plus grand jeu jamais organisé, un peu comme dans la série coréenne Squid Game(mais sans les morts). Pendant plusieurs semaines, ils vont vivre tous ensemble à huis clos et se battre, chaque jour, pour faire augmenter la cagnotte qu’un téléspectateur remportera. Diffusion tous les jours sur RTL Play et Plug RTL dès le 05/09.

2. Sur la RTBF: de la danse, de l’humour, du sport et un nouveau taxi

Cela fait quelques années déjà que les rentrées de la RTBF sont placées sous l’angle du 360°. Voici dans les très grandes lignes les nouveautés à épingler.

Sur la Une

- The Voice Kidsest attendu pour début 2023, de même que The Dancer, adaptation par Fremantle Belgique du format britannique The Greatest Dancer. C’est Sara de Paduwa qui a été choisie pour présenter le programme. Huit numéros sont prévus.

- Rayon humour, les Talochefêteront en octobre leurs 30 ans avec Alex Vizorek. Cinq émissions sont prévues.

Sur Tipik

- Le sportavec les matches de l’Union Saint-Gilloise en coupe d’Europe, les championnats du monde de cyclisme, la Coupe du monde féminine de basket…

- Le climat sera aussi à l’honneur avec Y a pas de planète B, présentée par Gwenaëlle Dekegeleer et Laurent Mathieu.

- Le Grand Cactusvoit arriver de nouvelles têtes, puisqu’à chaque émission, un invité remplacera Thierry Luthers. Pour la première émission du 1erseptembre, c’était Yves Van Laethem.

Sur La Trois

- Hep Taxifêtera ses vingt ans lors d’une émission spéciale avec un nouveau taxi (exit la Tesla, place au vrai taxi anglais) et un casting pour chercher un nouveau chauffeur (Stéphane Bern, Michel Drucker, Harold d’ Affaire conclue…).

3. Sur LN24: collaboration avec L’Avenir

Forte de l’entrée, il y a quelques mois, du groupe de presse IPM (La Libre, DH, L’Avenir, Moustique, etc.) dans son actionnariat et des synergies qui ont commencé à en découler, la chaîne d’info en continu LN24 se veut être celle qui permet et recrée le débat à l’époque des réseaux sociaux.

Au niveau des contenus, le journal de la mi-journée, à 12h, sera produit en collaboration avec les journalistes de L’Avenir pour s’intéresser davantage aux régions. À 17h, un autre rendez-vous d’info fera la part belle aux collaborateurs de la DH, avant de laisser la place à un journal d’une heure entière à 18h.

4. Sur TF1: la Star’Ac pour séduire jeunes et parents à la rentrée

- La Star Academy fait son retour sur TF1!Vingt ans après son lancement, le télécrochet culte qui a révélé Grégory Lemarchal, Nolwenn Leroy ou encore Jenifer retrouvera son format d’origine avec un prime-time hebdomadaire et une quotidienne diffusée vers 17H30.

- De nouveaux enquêteurs ont débarqué à Mask Singer: de l’ancienne équipe, seul Kev Adams a été conservé. Il est rejoint par Vitaa, Chantal Ladesou et Jeff Panacloc et sa marionnette impertinente Jean-Marc. Deux enquêteurs invités viendront les épauler lors de certains épisodes.

- TF1 va aussi fêter les 20 ans d’Un gars, une fillesans Alexandra Lamy et Jean Dujardin mais avec de nouveaux visages qui revisiteront des sketchs cultes de la série.

- Les chaînes françaises ont également annoncé de gros investissements dans la fiction. Pour TF1, on pointera notamment Les Combattantes(avec Audrey Fleurot et Camille Lou) sur la Première Guerre mondiale.

5. Le retour de MasterChef et d’importants changements à France Télévisions

En France, de gros changements s’annoncent aussi à France Télé.

- France 2 a aussi ressorti ses vieilles casseroles avec une nouvelle mouture de MasterChef. Le concours de cuisine amateur a déjà débuté avec Agathe Lecaron et les chefs Yves Camdeborde, Thierry Marx et Georgiana Viou.

- C’est la fin d’une époque pour les habitués du Mistral puisqu’au bout de 18 saisons, Plus belle la viefera ses adieux le 18 novembre.

- Laurent Ruquier arrête les samedis soir ( On n’est pas couché, On est en direct…) après 15 ans. Il reste à la manœuvre pour Les enfants de la téléet animera deux nouveaux programmes: Tout nous fait chanterdans laquelle il revisitera l’actualité sous forme de chansons humoristiques et Aujourd’hui comme hier, basée sur des images d’archives.

- Nouveau visage de France Télévisions, Jarryoccupera une case tous les dimanches après-midi dans Rendez-vous chez Jarry. Quant à Laurence Boccolini, elle sera à la tête de Sketch Story, un divertissement d’humour où des invités réinterpréteront des sketchs cultes sous la forme de courtes fictionssur France 2.

- Des Chiffres et des lettressera diffusé uniquement le week-end sur France 3, avec Laurent Romejko, mais sans Arielle et Bertrand.

6. Sur Be tv: de nombreuses nouveautés

Les séries

- Si Walking Dead s’apprête à connaître (enfin) son épilogue, le catalogue regorge de découvertes. En tête desquelles on place Irma Vep, série avec Alicia Vikander(Mira) réalisée par le Français Olivier Assayas pour HBO et qui mélanges thriller et comédie. La diffusion est prévue dès le jeudi 15/09 à 20h30.

- Pourquoi pas Evans?, adaptation en mini-série d’un roman méconnu d’Agatha Christie par… Hugh Laurie. Diffusion à partir du 24/09 à 20h30 sur Be 1.

- Au rayon des suites, outre Walking Dead saison XI(partie 3), on signalera City on Hill III(dès le 22/10 sur Be Séries), Atlanta III (dès le 27/09 sur Be Séries).

Les films

Les blockbusters sont de retour. Et septembre commence en fanfare avec Spider-Man: No Way Home au programme de ce samedi 03/09 à 20h30 sur Be1. Sinon, on citera aussi Les Tuche 4 (10/09), The Matrix Resurrections (22/10), King Richard (29/10), Sing 2, The Batman, Suprêmes (21/10), Fantastic Beasts: les secrets de Dumbledore…