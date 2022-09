Guillaume Collard, nouveau CEO de RTL Belgium: «On va appuyer sur l’accélérateur»

M. Collard, quelles sont vos priorités pour cette rentrée?

J’ai trois priorités stratégiques: une stratégie de contenus qui est renforcée avec un aspect local; une accélération digitale qui est indispensable et qui passe par plus d’ambitions pour RTLPlay mais aussi une stratégie multiplateformes; enfin, l’investissement dans nos marques, dans nos talents, dans nos visages… La grille de rentrée que j’ai présentée mercredi s’inscrit dans la continuité, mais ce n’est qu’une étape dans un nouveau plan. De nouvelles choses vont arriver en télé et en radio dans les semaines et les mois à venir.

Les nouveaux actionnaires sont Rossel d’une part et DPG Media (qui possède VTM) d’autre part. Est-ce que des synergies avec VTM – qui diffuse notamment Danse avec les stars – pourraient voir le jour?

Je me concentre sur RTL. Les spécificités Nord-Sud sont assez différentes. Mais il y a évidemment des partages d’expériences avec DPG et Rossel, avec les moyens d’une chaîne commerciale et une rationalité économique à tenir à l’œil.

La fiction, c’est un axe de différenciation important qu’il faut pousser.

Vous avez annoncé des investissements dans le secteur de la fiction. Vous pouvez nous en dire plus?

C’est quelque chose qui a été mis en place par Georges Huercano et Eusebio Larrea depuis environ deux ans. C’est un axe de différenciation important qu’il faut pousser. Cela concerne le documentaire mais aussi les séries, les formats courts ou longs, le digital only ou le multiplateformes… On va appuyer sur l’accélérateur avec un angle qui nous ressemble.

Ce qui a souvent coincé auparavant pour développer ce secteur, ce sont les moyens…

Nous n’avons pas les moyens d’une chaîne publique. Il y a de la place pour tout le monde, mais on doit avoir des offres de contenus différentes. Quant aux moyens, nous devons regarder comment nous les dépensions et puis il faudra faire des choix. Par contre, un axe qui est indispensable pour le futur de RTL, c’est cette différenciation sur les contenus locaux.

Il y a quelques pistes, mais l’achat de droits, parfois on gagne, parfois on perd… Ce serait prétentieux de dire que l’on va acheter telle compétition ou telle autre…

Quid du sport? Aujourd’hui, RTL Sport se résume au foot avec la Nation League avec les Diables, la Champion’s League et la Coupe de Belgique…

C’est un axe important. La première chose, c’est que nous devons capitaliser sur les droits que nous possédons. Après, il existe une multitude d’autres sports qui pourraient coller à l’ADN de RTL, mais nous n’avons pas pour vocation de devenir une chaîne de sport. Par contre, nous avons pour vocation de diffuser des événements qui rassemblent et divertissent les Belges francophones, dans un ADN de chaîne commerciale avec une rationalité économique à tenir en compte. Il y a quelques pistes, mais l’achat de droits, parfois on gagne, parfois on perd… Ce serait prétentieux de dire que l’on va acheter telle compétition ou telle autre…

La RTBF possède beaucoup de droits…

Oui mais, à nouveau, je pense qu’il y a de la place pour tout le monde. Est-ce qu’il y a un rééquilibrage à faire sur le sport entre les deux groupes? Certainement!

Acheter les droits pour cinq jours d’une compétition comme la RTBF l’a fait récemment avec la Vuelta, cela peut faire partie de votre stratégie?

Ce genre de coup, non. Mais ce genre de coup avec une intégration plus poussée avec un partenaire, oui.

Au début de cet entretien, vous indiquiez avoir plus d’ambitions pour RTLPlay. L’écart est grand avec Auvio, non?

Pour des raisons rationnelles, RTL a décidé d’attendre avant de lancer sa plateforme. Mais dans les différents indicateurs que j’ai pu voir, le retard avec Auvio se rétrécit. Nous devons réfléchir à qui nous sommes, quelle est notre offre et comment on l’insère dans l’écosystème RTL. La nouvelle déclinaison de L’amour est dans le pré avec un candidat exclusif sur RTLPLay et avec qui on va pouvoir interagir sur les réseaux sociaux, c’est ça que l’on veut voir sur le digital.

J’ai une vision assez volontariste sur les partenariats.

Vous pourriez accueillir d’autres chaînes sur votre plateforme?

J’ai une vision assez volontariste sur les partenariats. Il y a des réflexions qui sont en cours sur la possible agrégation de contenus tiers.

Et une plateforme commune RTBF/RTL, comme Salto en France qui réunit TF1, M6 et France Télé, ce serait possible?

À partir du moment où l’on a des missions claires et balisées, il y a sans doute des angles de partenariats ou de complémentarité qui doivent se tisser. De là à mettre sur pied une plateforme commune, on en est loin. Est-ce que cela va revenir sur la table un jour? Je n’ai pas le caractère à fermer des portes, si chacun a sa place claire.

RTL est en conflit depuis des années avec le CSA belge concernant la régulation de votre chaîne. Le changement d’actionnaire change la donne?

Ce n’est pas un chantier prioritaire. Mais cela fera sans doute partie de la discussion à avoir à un moment donné, avec les avantages et les inconvénients que cela implique.