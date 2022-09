Be tv: rentrée tout feu tout flamme

Les séries

SiWalking Dead s’apprête à connaître (enfin) son épilogue, le catalogue regorge de découvertes. En tête desquelles on placeIrma Vep, série avec Alicia Vikander (Mira) réalisée par le Français Olivier Assayas pour HBO et qui mélange thriller et comédie. La diffusion est prévue dès le jeudi 15/09 à 20h30.

Dès ce samedi, à 20h30, Be Séries programmeSentinelles,fiction française de Jean-Philippe Amar qui nous embarque pour le Mali, au cœur de l’opération Barkhane, à laquelle la France a mis fin en août dernier.

On pointera enfin dans l’offre généreuse en nouveautésPourquoi pas Evans?,adaptation en mini-série d’un roman méconnu d’Agatha Christie par… Hugh Laurie. Diffusion à partir du 24/09 à 20h30 sur Be 1. Les séries israéliennes seront également à la fête avecHidden(saison I à III sur Be à la demande),Pushers(Be Séries, 16/09),False Flag III (Be Séries, dès le 24/09),Unknowns(Be à la demande dès le 01/10).

Au rayon des suites, outreWalking Deadsaison XI (partie 3), on signaleraCity on Hill III (dès le 22/10 sur Be Séries),AtlantaIII (dès le 27/09 sur Be Séries).

Les films

Les blockbusters sont de retour. Et septembre commence en fanfare avecSpider-Man: No Way Home au programme de ce samedi 03/09 à 20h30 sur Be1. Sinon, on citera aussiLes Tuche 4 (10/09),The Matrix Resurrections(22/10),King Richard(29/10),Sing 2,The Batman, Suprêmes (21/10),Fantastic Beasts: les secrets de Dumbledore…

Mais aussi…

La chaîne payante diffuse la 10esaison deHome Cinéma,émission consacrée au 7eart animée par Fabrice Du Welz. Elle fête ça ce dimanche (19h45) avec la diffusion d’un numéro spécial avec les frères Dardenne.