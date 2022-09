Kristofer, le maestro belge de «N’oubliez pas les paroles» monte sur scène: «Je dois encore travailler ma voix»

Ce vendredi, à quelques encablures de chez lui à Grâce-Hollogne, Kristofer Hedia va se produire sur scène dans le cadre des Fêtes de Wallonie. Un événement qu’il a conçu de A à Z. "Je serai accompagné de Marie, Quentin, Maxence, Aurélien et Caroline. Ce sont cinq candidats que j’ai eu la chance d’affronter. Caroline est d’ailleurs celle qui m’a éliminé. Le spectacle va durer une trentaine de minutes", pointe le Liégeois.

Une coach vocale

Sollicité de toutes parts depuis fin avril et son élimination au jeu télévisé, l’étudiant à l’Université de Liège en droit aspire toujours à faire de sa passion, un métier. "Le chant reste pour moi l’une de mes priorités. Pour ce faire, je suis conscient que j’ai encore beaucoup de boulot (rires). Je dois notamment travailler ma voix mais je compte m’y mettre à fond à partir du mois d’octobre. Grâce à l’émission, j’ai eu la chance de rencontrer une coach vocale et des producteurs. On va faire un bout de chemin ensemble. Mon but est de faire de la scène et de faire les choses bien et dans l’ordre. Je ne veux pas me précipiter non plus. Un album? Pourquoi pas, dans les années à venir."

Les Masters, un autre défi

Vu son superbe parcours, Kristofer Hedia fait partie des meilleurs candidats de l’émission présentée par Nagui. Prochainement, il prendra la direction de Paris pour enregistrer les Masters de "N’oubliez les paroles." Un rendez-vous qu’il appréhende forcément un peu. "Me retrouver avec la crème de la crème, oui, c’est à la fois stressant et excitant. Vous vous en doutez, j’ai préparé le rendez-vous comme il se doit, dit-il. J’ai étudié 400 chansons supplémentaires pour essayer de bien figurer. Et puis, je vais enfin retrouver Nagui. Il me manque trop, je n’en peux plus (rires)."

Outre toutes ses activités, Kristofer Hedia met un point d’honneur à terminer ses études. "Je passe un examen ce vendredi de droit fiscal. Parfois, je me dis que c’est dommage que les journées ne durent que 24h…"