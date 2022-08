Rentrée de RTL Belgium: toutous, orages et docus

1. Nom d’un chien

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un concours canin qui sera présenté par Ludovic Daxhelet. Ils ont été plus d’un millier à s’inscrire! Le jury de l’émission sera constitué de Jean-François Vanaken, seul juge international belge francophone toutes races; Chantal Bustin, directrice d’agence de casting canin pour la pub et la fiction. MJ Vantilborgh, toiletteuse itinérante bruxelloise et spécialiste du relooking canin et Sandrine Dans. Ce ne sera pas l’agilité qui sera jugée – comme dansWouf,diffusé en 2015, qui n’avait pas fait des audiences extraordinaires – mais bien la beauté. La diffusion des 4 numéros est prévue le samedi à 19h50. La date de début reste à préciser.

2. Les orages de la vie

Comme déjà annoncé, c’est Christophe Dechavanne qui reprend la présentation de l’émission lancée par Stéphane Pauwels. L’animateur français n’était pas présent à la conférence de presse, mais dans un message vidéo, il a indiqué qu’il était ravi, tout en précisant qu’il avait hésité car le programme aborde parfois des histoires lourdes. Mallory Gatsbi fait partie des personnalités qui se confieront. Pas encore de date.

3. Traqueurs: les enquêteurs de l’ombre

Il s’agit d’un magazine dédié à l’environnement, qui va suivre des équipes de policiers de l’environnement ou des gardes forestiers dans leurs missions au quotidien. Pas de date.

4. Des documentaires

Après le succès de la série documentaire consacrée à Bernard Wesphael coproduit avec Netflix, RTL TVI s’est lancée dans un nouveau projet avec comme sujet le drame du Heyselqui s’est déroulé le 29 mai 1985. Six épisodes sont prévus. Il s’agit d’une coproduction entre RTL TVI, VTM, et la RAI. Autre documentaire qui devrait attirer les téléspectateurs, c’est Johnny par Laeticia,film biographique réalisé par William Karel en grosse partie avec les vidéos de famille du couple. On est aussi curieux de voir Jeunesse éternelle,documentaire qui réunit la comédienne Valérie Bonneton et le grand reporter Alfred de Montesquiou. Ils sont partis autour du monde pour découvrir, enquêter, parfois tester sur eux-mêmes, les méthodes de rajeunissement les plus sérieuses comme les plus inattendues. On jettera aussi un œil à Notre nature, film consacré à la beauté de la Belgique, programmé au cinéma le 21/09 mais que RTL TVI diffusera dans la foulée.

5. Les cinquante

On vous en a déjà parlé, il s’agit d’une émission de téléréalité qui réunit 50 joueurs issus de la téléréalité dans le plus grand jeu jamais organisé, un peu comme dans la série coréenneSquid Game(mais sans les morts). Pendant plusieurs semaines, ils vont vivre tous ensemble à huis clos et se battre, chaque jour, pour faire augmenter la cagnotte qu’un téléspectateur remportera. Diffusion tous les jours sur RTL Play et Plug RTL dès le 05/09.