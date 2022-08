Diana a-t-elle changé le visage de la presse people?

Sa mort va bouleverser le monde entier et remettre en question les méthodes employées par la presse people pour décrocher ses informations et voler des clichés.

En 1997, on pensait peut-être un peu naïvement qu’il y aurait un avant et un après Diana dans le traitement médiatique opéré par la presse people."Dans les pratiques de presse et leur régulation, on assiste à un mouvement de balancier, explique Benoît Grevisse, journaliste à l’école de journalisme de l’UCL.Mais la mort de Diana reste un moment important en matière d’autorégulation et d’interpellation fort en Grande- Bretagne."

Les méthodes vont donc un peu changer mais cette prise de conscience ne durera qu’un temps.Il suffit de voir le scandale de l’affaireNews of the World pour se rendre compte que les mauvaises habitudes peuvent très vite revenir."En cela, le traitement de la presse people en Grande-Bretagne et chez nous est assez différent,poursuit Benoît Grevisse.Il y a toujours eu une tradition britannique beaucoup plus intrusive et une tradition française, logique dans laquelle nous nous sommes inscrits, qui sépare clairement la fonction publique de la sphère privée. En gros, pour autant qu’un président gère correctement les affaires publiques, le fait qu’il ait une maîtresse n’est pas un sujet à étaler dans les journaux. Mais depuis François Mitterrand ou, plus tard, avec Delphine Boël, on observe une forme de mondialisation du traitement: on a clairement basculé vers la tradition britannique."

Les réseaux sociaux entrent dans la danse

Mais en 25 ans, les réseaux sociaux se sont invités dans la danse et aujourd’hui, les personnalités publiques subissent des pressions de toutes parts. "Aujourd’hui, la presse people traditionnelle est complètement débordée par les réseaux sociaux qui sont extrêmement difficiles à réguler,remarque Benoît Grevisse.Du coup, la presse à sensation a dû changer sa façon de travailler, notamment en feuilletonnant ses récits."La pression augmente sur les personnalités publiques et elle ne vient plus uniquement des médias et des photographes traditionnels:"C’est le public qui, dorénavant, fournit les images aux médias. On se souvient par exemple d’Angela Merkel se changeant sur la plage. Des agences appellent également le public à lui vendre ses photos. Évidemment ce sont des pratiques qui entraînent un paquet de violation de la vie privée mais c’est beaucoup plus compliqué à poursuivre."

Autant dire que Lady Di aurait encore plus de souci à se faire aujourd’hui que dans les années 90 mais que les responsables de ses tourments auraient été bien plus nombreux.