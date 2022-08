Lancement de la 3e édition de l’opération «J’peux pas, j’ai cinéma», le ciné à 1 euro

Du 1er septembre au 11 octobre, 20.000 places seront mises en vente sur www.jaicinema.be. Elles seront valables dans les 37 cinémas et centres culturels participants en Wallonie et à Bruxelles. Il est possible de réserver jusqu’à quatre places pour la séance de son choix jusqu’à minuit la veille de la séance.

Les films disponibles à un euro sont les films Art & Essai de distributeurs reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que les films soutenus à la production et/ou à la promotion par le Centre du cinéma et de l’audiovisuel.

Pour chaque ticket vendu, la Fédération Wallonie-Bruxelles rembourse les cinémas au tarif habituel.

L’opération est née en 2020, après le premier confinement, pour encourager les spectateurs à retourner dans les salles obscures et soutenir ainsi les exploitants et les distributeurs de cinéma. Désormais, elle offre en outre "un accès à la culture pour toutes et tous dans le contexte économique actuel difficile pour de nombreux ménages", souligne la ministre Linard.