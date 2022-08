Frédéric Herbays quitte Nostalgie pour devenir Media Radio Directeur chez RTL Belgium

L’arrivée effective de Frédéric Herbays chez RTL Belgium est prévue pour le 1er novembre

"Après une expérience formidable chez NGroup avec des équipes qui m’ont beaucoup apporté, je suis très heureux de relever ce nouveau défi dans une entreprise aujourd’hui très différente de celle que j’ai quittée il y a 6 ans, indique Frédéric Herbays dans un communiqué. Le nouvel élan impulsé par Guillaume Collard (NDLR: responsable du pôle Contenus chez RTL Belgium) et la dynamique enthousiaste qui règne aujourd’hui chez RTL m’ont donné envie de relever ces nouveaux challenges passionnants tant pour Bel RTL que pour Radio Contact en collaboration avec les autres entités de l’entreprise.".

"Je me réjouis de l’arrivée de Frédéric, indique Guillaume Collard dans le même communiqué. Avec son expertise et son expérience de la radio, il va nous aider à renforcer l’attractivité de Bel RTL et à amplifier encore le succès de Radio Contact. Il va aussi contribuer à développer des projets transversaux, innovants en intégrant la dimension digitale et en accordant une place centrale aux contenus et à nos talents."

Ex-directeur de la radio, Erwin Lapraille devient directeur responsable de la télévision dans le nouveau pôle Media.