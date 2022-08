Olivier Duroy sur Nostalgie pour cette rentrée 2022: «Je rejoins ma génération»

Olivier Duroy, vous quittez NRJ où vous avez animé pendant dix saisons pour rejoindre Nostalgie. C’est une page qui se tourne?

Non, je n’ai pas l’impression. Cela fait quelques années que Frédéric Herbays(NDLR: directeur des programmes de Nostalgie)voulait que je les rejoigne. Cela a failli se faire à la fin duRéveil Duroy,en juin 2018. Après 7 ans, j’avais l’impression de tourner un peu en rond. Puis finalement, j’ai passé un casting chez VivaCité. J’y ai présenté Quoi de neuf?en fin d’après-midi pendant un an. C’était chouette, mais j’avais besoin de dynamisme. Je suis retourné chez NRJ pendant 3 ans et là, Fred est revenu et je me suis dit que c’était le moment.

Que va-t-on retrouver dans Nosta Club?

On va y retrouver tout ce que j’idolâtre à la radio: de la bonne musique – années 80, 90 et 2000, avec quelques pointes dans les années 70 – et de la bonne humeur. Mais je veux aussi proposer aux auditeurs de réagir à l’émission sur Whatsapp ou sur la page Facebook du Nosta Club. Ils pourront choisir un titre ou passeront à l’antenne pour passer le bonjour… Je pense que le soir, les gens ont besoin d’un accompagnement et d’un échange.

Vous passez d’une radio «jeunes» à une radio plus adulte. Le ton change?

Je vais rester moi. Quand j’ai annoncé mon changement de cap sur les réseaux, l’accueil a été extraordinaire. Les auditeurs qui m’ont aimé au début duRéveil Duroyen 2011, ils écoutent Nostalgie aujourd’hui. Donc je ne change pas de public, je rejoins ma génération. Mais j’espère que les plus jeunes viendront m’écouter aussi… (rires)

L’important pour moi, c’est juste d’avoir un micro pour délivrer un message, celui de la bonne humeur. Peu importe l’heure.

Vous êtes passé par toutes les tranches horaires dans votre carrière. Vous avez une préférence?

Non. L’important pour moi, c’est juste d’avoir un micro pour délivrer un message, celui de la bonne humeur. Peu importe l’heure. Ce qui est fantastique, c’est de croiser quelqu’un dans la rue qui tire une tête jusque par terre et qui, quand elle te voit, son visage s’illumine parce qu’elle t’a écouté le matin ou la veille…

En dehors de cette tranche de 4h le soir, vous faites quoi?

Je fais de la radio. Ma compagne Stéphanie – qui me coache – m’a fait remarquer voici deux ans que j’adorais transmettre. Et donc nous avons lancé Domedia, qui propose des formations en radio, en doublage, en théâtre… Le but c’est de dénicher de nouveaux talents à proposer aux chaînes, car celles-ci ont de moins en moins de temps de coacher. Cela fonctionne très bien et on a commencé à sortir les démos des gens qui ont suivi la première année de formation.

D’autres passions?

Ma première passion, c’est ma femme. La deuxième c’est la radio. Et la troisième, je suis un épicurien. J’adore découvrir des restos dans la région de Gesves ou de Gouvy, où ma femme se trouve une semaine sur deux.