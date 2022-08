Cyprien Delire dans les coulisses de Stromae

Le jeune vidéaste de 27 ans, originaire de Couvin, a été engagé l’an dernier par Luc Van Haever, le frère de Stromae."J’avais bossé pour sa marque de vêtements, Mosaert, et ils avaient bien aimé ce que j’avais fait. En fait, j’étais au bon endroit au bon moment."

Son boulot?"C’est la captation au jour le jour de sa vie d’artiste afin de fournir du contenu pour ses réseaux.Ils me donnent parfois des directives, mais en général, ils me laissent faire ce que je veux. Et cela me permet de voir des choses auxquelles je n’aurai jamais pensé assister, comme Coachella. Ce qui est cool, c’est que ce qui sort sur les réseaux – comme la récap’aux États-Unis ou le making-of de son clip -, c’est quasi des versions définitives, je n’ai rien dû changer. C’est hypergratifiant, car ils sont exigeants. Ils me laissent faire ma popote, c’est agréable."

Parfait autodidacte

Pour y parvenir, Cyprien n’a pas suivi de formation particulière. C’est un parfait autodidacte."Mon père avait toujours un caméscope avec lui. Il a aussi travaillé comme éclairagiste et sur des tournages comme assistant. Vers l’âge de 10 ans, j’ai pris sa caméra et je me suis amusé à filmer tout ce que je voyais, et cela ne m’a jamais vraiment quitté."

Adolescent, il commence à s’intéresser au montage - plutôt des petits clips – avant de tenter le concours d’entrée en réalisation à l’IAD."Le prof qui m’a fait passer l’examen m’a dit que, selon lui, je serais meilleur en images. Le hic, c’est que je devais attendre un an pour repasser l’examen. J’ai donc bifurqué vers la communication à l’UCL. Cela m’a permis de continuer mes projets vidéo tout en suivant les cours à l’université."

L’apprentissage est aussi passé par le visionnage de nombreux clips."Encore aujourd’hui, je me réserve des périodes dans la semaine pour pouvoir le faire. Je regarde beaucoup de clips – j’adore par exemple celui de Floor Seats pour son titreA$AP Ferg –mais aussi pas mal de tutoriels."

Caballero & Jeanjass

La suite est une succession de hasards de la vie."Mon père m’a mis en contact avec une boîte qui s’appelait Belgian Music Festivals et qui envoyait des photographes et des vidéastes bénévoles sur les festivals pour prendre des images. Les organisateurs des Ardentes ont apprécié mon travail et ils sont devenus mes clients. Ensuite, j’ai rencontré le manager de Caballero et JeanJass…"Qui l’engage pour réaliser le clip deSVP,morceau du duo de rappeurs bruxellois paru en 2017 surDouble Hélice 2.

"C’était un petit clip, il n’y avait pas beaucoup de thunes, mais c’était une super-expérience. Quand je le revois aujourd’hui, je me dis que c’est un peu naïf."

Suivent des clips pour Romeo Elvis, Smahlo, Rockwan et encore d’autres pour Caballero & Jeanjass (en duo ou séparément).

Si vous y jetez un œil, vous verrez qu’on est loin des clichés des clips de rappeurs américains, avec des filles en maillot (le plus mini possible) et des grosses voitures."Ce que j’aime bien avec le rap d’ici, c’est que ce sont des gens qui ne se prennent pas au sérieux. J’aime filmer des meubles, des voitures d’ici… Il y a un côté ironique."

Réalisation de pubs

À présent, Cyprien Delire aimerait tourner la page."Aujourd’hui, les clips de rap me branchent moins. C’est beaucoup d’attitudes et cela ne me demande pas beaucoup de travail au niveau de la réalisation. Mais cela a été une très bonne école."Bon, si Frank Ocean l’appelle pour collaborer, pas sûr qu’il lui dise non."C’est clairement un mec que j’apprécie beaucoup."

Depuis quelque temps, il s’est tourné vers la réalisation de pubs."Je me lance là-dedans. J’ai plus de temps pour préparer et l’agence arrive déjà avec une idée de base. À moi ensuite de la mettre en image et de la réaliser. C’est moins stressant que de partir d’une page blanche."

Cyprien est fier de sa réalisation pour la marque de moto Indian Motorcycle et le préparateur Workhorse."C’était un gros challenge car c’est compliqué de filmer des motos pour que ça ait l’air impressionnant. Mais j’ai eu la chance de travailler avec un super-chef opérateur, qui s’appelle Willem Jones. Et puis j’ai pu tourner une partie sur pellicule, ce qui change complètement la façon de travailler. Il faut beaucoup répéter."