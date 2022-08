Dans cette nouvelle saison inédite, Shaun s’apprête à épouser Léa. Elle se débat avec l’organisation de la fête des fiançailles et stresse à propos de son mariage, car elle a peur de revivre l’échec de sa première union."Le mariage de Shaun et Léa n’est peut-être pas ce à quoi vous vous attendez, surtout après avoir vu la bande-annonce,indiquait Freddie Highmore lors d’un passage dans l’émission Good Morning America,en septembre dernier.Il y a beaucoup de rebondissements dans cette saison. En parallèle, Shaun est confronté à beaucoup de choses à l’hôpital, notamment avec l’arrivée d’un personnage au caractère bien trempé qui le pousse une fois de plus à faire ses preuves".

Ce nouveau personnage, c’est Salen Morrison (jouée par l’actrice Rachel Bay Jones, vue dansGrey’s AnatomyouWhy Women Kill), une patiente atteinte d’hyperactivité qui consulte pour de multiples symptômes et donne du fil à retordre à tout le service, qui ne parvient pas à poser un diagnostic. À chaque tentative de biopsie de sa tumeur du rein, l’équipe se heurte à une nouvelle complication ou à une nouvelle pirouette de Salen. On va vite se rendre compte qu’en réalité (attention spoiler), Salen n’est pas une patiente ordinaire mais bien en mission pour un groupe candidat au rachat du Saint Bonaventure Hospital de San José!

Un spin off en préparation

Si un nouveau personnage fait son entrée, les téléspectateurs assidus devront s’habituer à l’absence du personnage de Claire, suite au départ d’Antonia Thomas. En fin de saison 4, elle acceptait un poste dans un hôpital du Guatemala. Elle devrait cependant faire l’une ou l’autre apparition dans cette saison 5…

Les fans seront également ravis d’apprendre que, selon le site spécialiséDeadline, un spin off de la série médicale avec Freddie Highmore serait en préparation chez ABC. IntituléeThe Good Lawyer,cette fiction judiciaire sera évoquée lors d’un épisode de la saison 6 de Good Doctor, dont la diffusion débutera en octobre aux États-Unis. Le pitch? Le Dr Sean Murphy va avoir des ennuis judiciaires et il va faire appel aux services de Joni, une avocate d’une vingtaine d’années, elle aussi atteinte de TOC. Quand on tient un bon filon…

La Une, 20.13