Après un couple d’hommes (Bilal Hassani et Jordan Mouillerac) lors de la saison précédente, il semblerait que ce soit maintenant un couple de femmes qui foulera le parquet du programme de TF1. Selon le Parisien, Clémence Castel, ancienne double gagnante de Koh-Lanta, sera accompagnée d’une danseuse professionnelle lors de la compétition.

Il reste toutefois une inconnue: l’identité de la personne avec qui Clémence dansera. S’agira-t-il de Fauve Hautot? De Candice Pascal? D’une nouvelle danseuse? Pour l’instant, TF1 reste silencieuse. C’est à chacun de faire ses pronostics.

En juillet 2021, l’ancienne aventurière de 37 ans avait annoncé sur les réseaux sociaux être en couple avec une femme. "Voilà environ deux ans que j’ai rencontré Marie, qui a bouleversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd’hui…, expliquait la mère de deux enfants. Une histoire d’amour aussi imprévue que belle et incroyable, qui a bousculé tout ce que je pensais connaître de moi."

Quant au casting de cette 12esaison, qu’en sait-on? Clémence Castel affrontera 11 autres candidats. Du côté des filles, on retiendra les chanteuses Eva, Anggun et Carla Mazar, la Miss France 2021 Amandine Petit ainsi que l’influenceuse Léa Elui. Côté masculin, cette promotion 2022 comptera le chanteur Billy Crawford, l’ancien judoka et ministre David Douillet, le mannequin Stéphane Legar, l’humoriste Florent Peyre et les comédiens Théo Fernandez ( Les Tuche) et Thomas Da Costa (Ici tout commence).