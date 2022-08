Nouvelle saison de MasterChef: le Baisythois Morgan déjà éliminé

"J’ai sorti l’assiette que je voulais sortir: un magret de canard cuit en deux façons accompagné d’un poireau rôti et une farce poire-roquefort-cacahuètes torréfiées et une sauce à base d’une infusion de roquefort et de poire. Les goûts étaient là et cela se joue à un cheveu. Dans mon trio, il y avait Jean et Alice qui ont utilisé des produits du terroir avec des choses un peu plus recherchées. Et mon assiette avait un goût un peu trop prononcé de roquefort."