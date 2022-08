Le premier épisode de "House of the Dragon" était diffusé sur HBO Max. Sang, feu, sexe et violence étaient aux rendez-vous, pour le plus grand bonheur des fans de Westeros.

Avec 9,986 millions de spectateurs, "House of the Dragon" a réalisé le meilleur démarrage de l’histoire de HBO. La série a ainsi connu "le plus grand lancement de série sur HBO Max aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique."

En comparaison, "House of the Dragon" réalise un démarrage 4,5 fois supérieur à celui de "Game of Thrones". En 2011, le pilote de la série originale n’avait rassemblé "que" 2,22 millions de téléspectateurs.

Le préquel de "Game of Thrones" détient également un autre record: il s’agit du démarrage d’une série le plus regardé de 2022, devant la saison quatre de Stranger Things.

De quoi rassurer les producteurs de "House of the Dragon", qui n’ontt pas hésité à dépenser la somme astronomique de 300 millions de dollars pour la série, dont 100 millions rien que pour la promotion du show. Cette première a d’ailleurs été victime de son succès, puisqu’elle a fait planter la plateforme de HBO Max.

Il ne manque plus qu’à savoir si "House of the Dragon" fera mieux que sa grande sœur sur la durée. "Game of Thrones" détient toujours le recors d’audience de HBO. 19,3 millions de fans étaient rivés sur leur écran en mai 2019 afin de suivre les ultimes aventures de Jon Snow, Daenerys Targaryen, Sansa Stark et leurs contemporains.

L’histoire de "House of the Dragon" se déroule 172 ans avant le début de Game of Thrones. À l’époque, les Targaryen règnent en maître sur Westeros, mais une guerre civile menace leur propre maison.