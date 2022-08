Six ans après "Glory", son dernier album, la chanteuse de 40 ans fait son come-back accompagnée d’une légende vivante: Sir Elton John, rien que cela!

Le duo va sortir un remix du tube d’Elton John "Tiny Dancer (hold me closer)", sorti en 1972.

Sur son compte TikTok, le chanteur britannique de 75 ans a publié un extrait de son duo avec Britney Spears. On y entend clairement la voix des deux artistes, dans une version toutefois plus dance et électro que l’originale.

Cette renaissance musicale de l’artiste américaine intervient quelques mois après la levée de sa tutelle sous laquelle elle était depuis 13 ans. Depuis lors, la star semble avoir trouvé le bonheur. Elle s’est mariée avec Sam Asghari en juin dernier. Elle avait également annoncé être enceinte, avant de finalement faire une fausse couche.

Pour écouter "Hold me closer" en entier, il faudra patienter jusqu’à ce vendredi 26 août.