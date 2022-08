La première de la série dérivée de Game of Thrones fait planter le service HBO Max

"House of the Dragon" a été mis en ligne à 21h00, heure de New York, soit 03h00 en Belgique. La série se déroule presque 200 ans avant les événements de ‘Game of Thrones’, qui a connu un énorme engouement. Selon HBO, le dernier épisode, sorti il y a plus de trois ans, avait ainsi été regardé par plus de 19 millions de personnes.

HBO Max n’est pas le seul service de streaming où les séries populaires posent problème. Netflix a souffert de pannes plus tôt dans l’année lorsque le final de la saison de Stranger Things a été mis en ligne.