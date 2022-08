À la télé ce lundi soir: plongée 200 ans avant Game of Thrones sur Be tv

1. L’histoire

Le scénario repose sur le roman de fantaisy Feu et Sang, écrit par George R.R. Martin – qui a supervisé l’adaptation – en 2018 (1repartie) et en 2019 (2partie).

L’histoire se déroule 200 ans avant l’époque de Game of Thrones. À l’époque, les Targaryen règnent en maître sur les 7 Royaumes et sont au bord d’une guerre civile qui menace leur propre maison.

L’origine du début de la chute? Avant la naissance d’un fils, le Roi Vyseris bouleverse tout l’équilibre du royaume et annonce que sa fille Rhaenyra est l’héritière légitime de son trône. Mais lorsqu’un petit garçon en bonne santé entre en scène, des plans sont élaborés pour s’assurer qu’elle n’accède jamais au Trône de Fer. Et une fois que des stratégies ont éclos des deux côtés – avec le royaume comme enjeu – les spectateurs vont avoir la chance de découvrir la maison qu’ont bâtie les dragons et comment ils l’ont détruite… Au menu donc, conflits familiaux, intrigue politique et batailles épiques.

2. Le casting

Il est pléthorique, mais voici quelques noms. C’est l’acteur anglais Paddy Considine ( The Outsider)qui joue le rôle du roi Viserys Targaryen. Matt Smith ( The Crown, Doctor Who) incarne lui le rôle du prince Daemon Targaryen, guerrier qui aime particulièrement la gent féminine. Rhys Ifans ( Notting Hill) est Otto Hightower, la Main du roi et proche conseiller de Viserys Targaryen. Otto est le père d’Alicent Hightower ( Olivia Cook). Loyal envers le roi, il se méfie de Daemon (Matt Smith), le frère du roi. Steve Touissantinterprète Lord Corlys Velaryon, surnommé Le Serpent de Mer, marin légendaire à Westeros.

3. La production

La série produite par HBO se divise en dix épisodes d’environ une heure, diffusés au rythme d’un par semaine. Le tournage a eu lieu dans les Cornouailles mais aussi au Portugal, en Espagne et en Californie. Le budget est de 200 millions de dollars, le double de la série originale. Amusant: une application (DracARys) permettra d’élever son propre dragon.

Be1, 20.30