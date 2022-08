Elvin Galland, pianiste pour Vianney: «C’est quelque chose qui ne se refuse pas»

Classique, jazz et électro

Rien ne prédestinait Elvin à devenir claviériste pour Vianney. Élevé dans une famille de musiciens – un père batteur (Stéphane Galland), une mère chanteuse puis un beau-père bassiste (Daniel Roméo, bassiste de Lavilliers) – Elvin a commencé la musique au début de l’adolescence, d’abord en autodidacte puis avec des cours privés, suivis par des passages aux Conservatoires de Charleroi puis de Bruxelles. Avec une formation assez pointue en classique et jazz, puis un début de carrière dans l’électro. Dès lors, le retrouver comme claviériste de Vianney, c’est un peu le grand écart, non?

"Cela s’est fait de fil en aiguille. Quand j’ai commencé à jouer de l’électro, j’ai signé dans plusieurs labels électros en France et j’ai réalisé un remix pour Yaël Naim(NDLR: le titre Older,sous le pseudo de Jim Henderson, du nom de son grand-père maternel).Il se fait qu’elle se trouve chez Tôt ou Tard, soit le même label que Vianney. J’ai bossé plusieurs fois pour eux et au fil des années, mon nom a commencé à circuler. Quand Vianney cherchait un claviériste pour sa tournée, on m’a proposé de postuler."

Après une courte session au domicile du chanteur, l’affaire était pliée. Trois jours plus tard, Elvin apprenait qu’ilfaisait partie de l’équipe."C’est quelque chose qui ne se refuse pas",rigole-t-il. Viens alors l’étape d’apprentissage du répertoire. "Nous étions en mars 2021 et le producteur annonce qu’il y a une promo à assurer début avril. Je m’attendais à devoir jouer trois ou quatre titres maximum, mais en fait, il s’agissait d’un show case privé filmé par RTL. J’ai reçu les quinze titres quelques jours avant! J’ai donc bossé dessus de 20h à 1h du matin, car je bossais sur d’autres choses en journée.Mais finalement, cela a été assez vite, c’est assez intuitif."

On se souvient tous du sketch de Michaël Gregorio qui vanne Christophe Maé et d’autres chanteurs de variété qui utilisent toujours les mêmes accords."Il y a des schémas qui reviennent,concède Elvin,avec des accords populaires qui plaisent à l’oreille des gens et qui sont souvent utilisés. Maintenant, la force de Vianney, c’est de les placer d’une façon originale."

Comme tous les musiciens, Elvin a un passage dans le concert qu’il préfère."C’est au moment où Vianney chante Je m’en vais. Harmoniquement, c’est un morceau qui me touche, les cordes sont belles… En plus, il y a plus de parties de piano à jouer. J’ai un peu plus de ‘travail’(rires)."

Du beurre dans les épinards

Le claviériste ne le cache pas, ce genre de tournée permet de mettre du beurre dans les épinards. "J’ai du travail en Belgique, mais il y a tout de même une légère différence de salaire en France. Les budgets ne sont pas les mêmes. Il existe différents tarifs: un pour les festivals, un pour les Zéniths, un pour les concerts promo… Tout cela est déterminé avant la tournée avec le producteur."

À l’aise dans tous les styles musicaux, le trentenaire avoue avoir un faible pour la musique anglo-saxonne, un peu plus soul ou R’n’B."Mon rêve serait de jouer avec des musiciens comme Tom Misch ou Yussef Dayes ou alors, pour le côté plus phénoménal, avec des gens comme Bruno Mars ou même Ariana Grande. Cela doit être dingue comme genre de tournée!"

Et comment on y arrive?"C’est la chance de tomber sur la bonne personne au bon moment. Et avoir la petite magie que cette personne pense à vous et vous appelle…"

Un groupe avec son père

En attendant que ce rêve se concrétise peut-être un jour, Elvin Galland ne manque pas de projets. Après avoir formé un groupe (Eleven) avec sa sœur jumelle Kayla –"on a fait plein de morceaux mais on ne les a pas sortis à cause du label"-, il travaille avec elle sur de nouvelles productions en français."Mais la reprise après-Covid est un peu difficile pour tous les artistes en développement. J’espère que cela viendra."

Il a aussi envie de refaire de la musique pour lui."J’ignore si ce sera sous mon nom ou sous mon pseudo, mais j’en ai envie."Et puis il a un projet de groupe avec son père, The Gallands."On travaille sur l’album, mais nous sommes fort occupés. Cela avance doucement. Je suis content des morceaux. On va essayer de trouver des aides et un label, car c’est dur d’être en auto-promotion de nos jours. On arrive vite à des grosses sommes dès que l’on veut faire des clips…"

Quel est le but de tout cela?"Comme tout artiste, j’ai envie de partager ma musique avec un maximum de gens. Ce qui me fait plaisir, c’est que les gens aiment ma musique, pas qu’ils m’aiment moi. Cela en découle, mais ce n’est pas le but premier. Cela doit être agréable à vivre, mais cela me va très bien d’être aussi à l’arrière de la scène.C’est un autre métier."

Et aux jeunes qui voudraient se lancer, peut-être après avoir lu cet article, il conseille"d’avoir confiance en soi et d’oser tenter. Il ne faut pas avoir peur de rater et être ouvert d’esprit. Le jazz est une super-musique, mais la popl’est tout autant. C’est une autre façon d’aborder la musique."