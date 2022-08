Deux nouveaux coaches

Le banc des coaches se renouvelle, avec l’arrivée de Louane, demi-finaliste de la saison 2 deThe Voice,devenue depuis une des chanteuses préférées des Français. Elle endosse le rôle de coach pour la première fois avec beaucoup de franchise et, surtout, d’émotion. " Au début, je ne rigolais pas, il y a des moments où j’ai fini en larmes et où j’ai dû quitter le plateau tellement je ne sais pas gérer mes émotions",a-t-elle révélé sur l’antenne d’Europe 1.

Julien Doré est l’autre petit nouveau de ce jury. Découvert lors deNouvelle Star en 2007, il n’a pas peur du challenge et n’hésitera pas à faire preuve d’humour et de fantaisie pour décrocher de jeunes talents, même s’il avoue avoir été stressé au début."J’avais très peur que le stress mette un voile sur mes émotions et que, par conséquent, je n’arrive pas à transmettre ce que je ressentais",a-t-il dit àTélé Star.

Kendji Girac rempile pour une seconde saison aux côtés de Patrick Fiori, devenu l’un des piliers du programme, avec à son actif 7 saisons et 3 victoires.

Blocage autorisé

Très joueurs, les coaches seront prêts à tout pour attirer les jeunes candidats dans leur équipe. Mais attention, chaque coach a la possibilité de bloquer un de ses camarades.

Un castIng digne des adultes

TF1 annonce des talents âgés de 8 à 15 ans aux voix exceptionnelles,"qui vont bluffer nos coaches et qui risquent bien d’épater nos téléspectateurs."

Un duo à l’animation

Nikos Aliagas et Karine Ferri reprennent avec plaisir les rênes du show et seront au plus près des jeunes artistes, et ce, des auditions à l’aveugle jusqu’à la grande finale en direct, en passant par les battles et la demi-finale.