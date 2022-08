"Les Magnifiques, c’est une aventure incroyable pour moi. Tout ça, c’est à cause d’une phrase que j’ai écrite il y a quarante ans: "Tant qu’il y aura des auteurs pour nous écrire et des acteurs pour nous jouer, on sera les magnifiques et on sera éternels!" Mais une fois que j’ai écrit ça, est-ce que j’allais mentir?"À la dernière des Magnifiques, il fait une promesse: il les jouera tous les 20 ans. Il a tenu parole avecLes Nouveaux Magnifiques, il y a 20 ans.

Et donc 20 ans plus tard, nous y voilà avecLes adieux des Magnifiques. Et Michel Boujenah prévient: ça sera la dernière."Parce que dans 20 ans, j’aurai 90 ans. Je sais que je ne les fais pas, mais je vais avoir 70 ans dans pas longtemps (rire). Je ne ressens pas mon âge. Je les adore, ils méritent que je les quitte en beauté!"

Interroger la mémoire

Le spectacle raconte les interrogations de trois vieux qui vendent des pantalons et qui se demandent ce qui va rester d’eux dans deux générations. " Est-ce qu’on va se souvenir d’eux?",s’interroge le comédien. Parce que ce spectacle parle de transmission, de mélange de générations…"Les magnifiques sont confrontés à leurs petits enfants et le décalage est monumental".

Selon l’adage,"On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d’où on vient"."Or on oublie beaucoup aujourd’hui d’où on vient",dit Michel Boujenah qui s’empresse d’ajouter:"Je ne suis pas du tout passéiste, j’adore ces jeunes. Tous ces jeunes que j’ai écrits sont tous timbrés, ils me font rire et ils me bouleversent. Parce qu’avoir 20 ans aujourd’hui c’est pas facile".

Pour lui, ce thème de la transmission, c’est comme un instrument de musique qui lui permet de parler du monde d’aujourd’hui."C’est passionnant pour moi de confronter ces générations. En fait, c’est plus un spectacle sur la jeunesse que sur les vieux".

Il parle de "ses" vieux avec beaucoup de tendresse."On vit dans une société dans laquelle les vieux ne comptent pas. Ils vont pas tout nous apprendre, il y a aussi des vieux cons. N’empêche, c’est nos vieux, vivons des choses avec eux avant que ça s’arrête."Mais surtout, il s’agit de mémoire:"On ne se rend pas compte à quel point ils sont importants pour la santé d’une société. Quand on se coupe de ça, aujourd’hui par exemple, le fascisme devient acceptable parce qu’on n’a plus de référence. C’est pour ça que j’aime ce spectacle."

Pourquoi cette tendresse pour eux?"Je ne sais pas docteur! Je les aime. Comme des troncs d’arbres bien solides, s’ils sont là, je ne peux pas couler".

Le rire qui révèle

La tournée desAdieux des Magnifiquesva l’occuper un moment, mais Michel Boujenah pense déjà à l’après, des projets qui l’enthousiasment comme un gamin: il lit beaucoup, il écrit, il joue des classiques. Il sort deL’Avarede Molière, parle deRichard III, ou de Sacha Guitry. Et tiens, en parlant de Guitry, il est content de partager une phrase de la pièceDeburau:"‘Laisse la gloire à ceux qui font pleurer, toi tu les fait rire’. Moi j’ai signé pour ça, je suis content, je me fous de la gloire. Si vous saviez comment le visage d’une personne change quand elle sourit. On voit comment elle était, petite…"

Le 22 septembre au Centre Culturel d’Uccle.