Plug RTL va diffuser «Les Cinquante» dès le 5 septembre

C’est l’un des plus gros projets de téléréalité de la rentrée : cela s’appelle Les Cinquante et ce sera bientôt diffusé en France sur la chaîne W9 (groupe M6) et dès le lundi 5 septembre prochain sur Plug RTL, à raison de deux épisodes par soirée (21 h 55 et 22 h 45).