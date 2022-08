Thibaut Roland a fait son choix: il reste à la RTBF

Mais depuis le départ de Benjamin Maréchal au printemps dernier, il a pris du galon en endossant le rôle de coanimateur du magazine conso de la RTBF avec Fanny Jandrain. Nous lui avions à l’époque demandé s’il continuait à concilier les deux. Voici ce qu’il nous avait répondu: "Mon but est de tenir mes engagements à l’égard de tout le monde jusqu’en fin de saison. Je pense que tout est conciliable. La volonté pour Les Pigeons est de construire sur le long terme. Pour moi, l’idée est de se concentrer sur les semaines qui viennent et d’attaquer la montagne. Après, on verra ce qu’il y a de l’autre côté."

Durant ses vacances, il a été amené à faire un choix, et celui-ci s’est porté sur la RTBF. v, il devrait animer une nouvelle rubrique dans On n’est pas des pigeons, centrée sur le principe du face-à-face.

Pour la chaîne d’info LN24, c’est un coup dur, car Thibaut Roland y était apprécié pour ses capacités d’adaptation à toutes les situations et sa créativité. La chaîne lui cherche un remplaçant. Mais le temps presse, car la rentrée, c’est dans quinze jours.