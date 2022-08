Richard Gotainer ramène sa phrase en septembre à Namur: «J’avais envie de m’étonner»

Richard Gotainer, quel est le point de départ de ce nouveau spectacle?

Cela remonte à mars 2018, lorsque j’ai reçu le Grand Prix de l’Union nationale des auteurs-compositeurs pour l’ensemble de ma carrière. Tous les autres avaient préparé quelque chose, et moi rien! J’ai donc décidé de réciter un texte de mon albumSaperlipopette (or not saperlipopette),qui sortait quinze jours plus tard. Et cela a fait un tabac! Lors du cocktail, plein de gens sont venus me voir en disant que je devais penser à en faire un spectacle. Donc, l’idée a germé ce jour-là.

Et vous l’avez mise en pratique lors du confinement…

Exactement. J’ai posté cinq ou six textes sur les réseaux qui reprenaient le principe. Cela a fait un nombre de vues incroyables!

Cela semble vous surprendre…

Jusqu’au bout de ma carrière, je m’étonnerai du succès. Il n’est pas gagné d’avance, loin de là! On a besoin d’être réélu à chaque fois. Et si vous n’êtes pas bon, la sanction ne va pas tarder.

C’est vrai que ce serait plus facile de chanter. Mais je l’ai déjà fait. J’avais envie de m’étonner un peu moi-même.

Vous prenez un risque avec ce spectacle…

Et cela me plaît. C’est vrai que ce serait plus facile de chanter. Mais je l’ai déjà fait. J’avais envie de m’étonner un peu moi-même. Ici, c’est une autre façon d’aborder les textes, c’est une autre lecture… Mais faire des récitations, ce n’est pas trop mon truc. J’ai donc cherché un partenaire musicien – que j’ai trouvé en la personne de Brice Delage – non pas pour accompagner les textes, mais pour faire autre chose. Donc les textes, je ne les récite pas, je les joue, et la musique n’accompagne pas, elle illustre. De temps en temps, il y a les mélodies et de temps en temps Brice fait des bruitages. Il y a un échange sur scène qui est assez sympa. On s’amuse comme des petits fous. Et en plus, c’est quelque chose que personne n’a jamais fait.

Vous puisez dans tout votre répertoire?

Oui, oui… Mais bon, parmi les "tubes", il y en a qui ne se prêtent pas du tout à l’exercice.

Il y aura des pubs?

N on! J’en avais fait dans le spectacle précédent, Comme à la maison en 2010 mais ici, ce ne sera pas le cas.

Cela va se passer dans une ancienne église et l’idée m’a plu. J’ai trouvé ça rigolo.

La bonne nouvelle pour vos fans belges, c’est que vous venez étrenner votre spectacle à Namur début septembre…

Quand j’ai commencé à répéter en janvier dernier, j’ai senti la nécessité de le présenter dans de petites salles. L’opportunité s’est présentée de jouer à Namur par l’intermédiaire de votre collègue Xavier Diskeuve. En plus, cela va se passer dans une ancienne église et l’idée m’a plu. J’ai trouvé ça rigolo.

Vous connaissez bien notre pays…

Oui. Depuis le début de ma carrière, j’ai toujours commencé à montrer des choses en Belgique ou au Luxembourg. Je sais que les Belges m’aiment bien et je le leur rends bien. J’ai d’ailleurs souvent été pris pour un chanteur belge. Et j’ai tourné mes premiers clips (NDLR: Le Mambo du décalco, Le Youki) chez vous.

Ensuite, vous allez jouer à Paris…

Oui, je serai à Paris du 30 septembre au 31 décembre, les vendredis, samedis et dimanches, au théâtre musical Lucernaire. Après, j’espère bien me promener un peu partout dans les pays francophones, car je ne m’exporte pas bien dans les pays anglo-saxons (rires).

Je n’aime pas me voir en interview. J’évite.

Il y a quatre ans, vous disiez dans une interview que l’on vous invitait à la télé pour parler de vos anciens morceaux, mais pas pour parler du nouvel album…

Avant, à la télé, on nous invitait pour montrer ce que l’on savait faire. Aujourd’hui, à la télé, on est invité pour dire que l’on fait des trucs et qu’il faut venir les voir. Ça fait partie du jeu de la promo, mais ce n’est pas ce que je préfère. Et d’ailleurs, je n’aime pas me voir en interview. J’évite. Et à la maison, quand je fais une interview, personne n’est au courant (rires).

Vous la regardez, la télé?

C’est pas trop mon truc. Je regarde une ou deux émissions… Ce sera plutôt sur Arte ou France 5. Par exemple, C à vous est l’une des rares émissions que je regarde. C’est un rendez-vous que j’aime bien. C’est intelligent et les questions ne sont pas bébêtes.

Vous avez des chansons en écriture?

Non, je me concentre sur Gotainer ramène sa phrase, le jouer à Paris et en province. Cela va me prendre pas mal de temps. Ce spectacle, c’est de l’horlogerie. C’est assez pointu.

Par contre, vous avez un projet de compilation en vidéo de tous vos passages télé entre 1977 et 1997…

Oui, j’y travaille avec mon ami Jean-Pierre Domboy (NDLR: réalisateur entre autres du clip d’Un chat, un chat). C’est un gros chantier. Je suis allé voir les archives de l’INA et il y a des choses formidables que j’avais complètement oubliées. Il y a des sketches, des trucs montés exprès pour certaines émissions… et qui sont vachement bien. En faisant le tri, on a de quoi remplir deux DVD. Mais il faut encore résoudre une série de problèmes techniques et juridiques, mais c’est sur le gril.

«Richard Gotainer ramène sa phrase», salle de La Nef à Namur, les 08 et 09/09 à 20h. Ticket (22 €) sur https ://shop.utick.be