Compostelle, des voix et un chemin

Il paraît qu’on ne peut pas demander à un marcheur ce qui l’a amené sur le chemin…

C’est vrai, car parfois les histoires sont très lourdes et les gens n’ont pas toujours envie d’en parler. Mais moi je peux vous le raconter: ça faisait trois ans que j’avais été licencié. Je m’étais occupé de mes enfants, j’avais même fait un peu de maçonnerie et j’ai eu envie de me remettre en mouvement.

Pourquoi avoir choisi le format podcast?

C’était surtout parce que ça m’offrait plus de liberté pour la durée des épisodes. Les gens autour de moi me demandaient depuis longtemps «pourquoi tu ne fais pas un podcast?», mais ça ne m’intéressait pas plus que ça. Ça me donnait l’impression de faire quelque chose d’un peu moins bien que la radio. Ce que j’aimais c’était le mélange de reportage et de direct. D’ailleurs j’écoute peu de podcasts, encore aujourd’hui. Mais ça a fini par me titiller, et c’était une belle expérience.

N’était-ce pas une contrainte de devoir poster tous les jours à 6 h un nouvel épisode?

C’était une contrainte et un plaisir. J’étais content d’avoir la réaction des gens. C’était comme un ping-pong: je vous envoie une histoire et hop, vous me répondez. Et on a avancé comme ça jusqu’à Compostelle, avec les rencontres sur le chemin et les réactions des auditeurs. Je marchais à peu près 7 heures par jour, ça me laissait le temps de réfléchir à ce qui avait marqué la journée. Certains écrivent, le soir, pour garder une trace; moi je faisais du montage.

Rapidement, vous avez été très suivi…

Il y a eu beaucoup d’écoutes dès le début, y compris grâce à une chronique de François Morel avant mon départ. C’était gratifiant de sentir que ça résonnait chez les gens, ils m’encourageaient, me félicitaient. Je suis comédien de formation, et c’est beaucoup plus porteur de jouer devant une salle pleine! Ça m’a donné la même impression avec le podcast, celle de recevoir de l’énergie. D’ailleurs j’ai envie de dire, sans prétention, que j’ai fait le chemin sans difficulté.

Comment avez-vous vécu votre arrivée à Compostelle?

De nombreuses personnes m’avaient dit que c’était décevant, qu’il y avait beaucoup de monde, que c’était un peu la foire. J’ai eu la chance d’arriver le matin de bonne heure, le soleil se levait à peine, c’était sympa. Puis pour moi, c’était à la fois un but mais pas tout à fait la fin, car on m’avait conseillé d’ajouter quatre étapes et d’aller jusqu’à Fisterra, au bord de la mer. Je pensais donc ne pas avoir terminé mon voyage à Compostelle, et finalement je suis arrivé avec une tourista et j’en suis resté là. Mon corps semblait me dire que j’en avais fait assez.

