Les rentrées littéraires, Manuel Carcassonne ne les compte plus. Après avoir travaillé plus de vingt ans chez Grasset, il a pris en 2013 la direction des éditions Stock où paraissent onze romans, dont deux premiers."La rentrée, c’est mon petit mélange à moi, c’est très personnel. En littérature francophone, j’essaie de ne pas dépasser huit titres, mélangeant auteurs consacrés et découvertes, et veillant à ne pas avoir que des hommes ou des femmes. C’est bien d’avoir un premier roman, pour la librairie, la presse et l’image de la maison, ainsi qu’un ou deux étrangers."

Être publié à cette période, c’est le Graal pour les auteurs?"Il y a plus d’énergie, de fièvre, il se passe plus de choses, c’est pourquoi beaucoup d’entre eux souhaitent être présents. Parfois, ils ont raison, souvent non. Mon rôle est d’essayer gentiment de les encourager à paraître à un autre moment. Inversement, mais c’est plus rare, certains ne veulent pas paraître à la rentrée. Ils ont peur d’une trop forte concentration de titres, et ils ont raison. Pour être très franc, j’essaie d’éviter le sujet."

Qui dit automne, dit prix… " Avec les auteurs, honnêtement, on n’en parle pas. C’est trop en amont, la rentrée se décide en janvier et personne n’est assez bête pour dire, aussi longtemps à l’avance, qu’il en veut un. Et il y a très peu de prix en regard du nombre de livres publiés", observe l’éditeur qui pense déjà à la rentrée de 2023.