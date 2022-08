C’est l’un des acteurs et humoristes français les plus "bankables" du moment. TF1 l’a bien compris et a décidé de confier un prime time complet à Arnaud Ducret:Arnaud Ducret dans tous ses états. Enregistrée en public sur la plage du Mourillon à Toulon le 6 juin dernier – là où s’est déroulée en direct l’émission La chanson de l’année, diffusée début juin – l’émission promet de nombreuses surprises, avec un mélange entre des sketchs sur la scène et des fictions parodiques.

Au niveau des invités, Arnaud Ducret s’est entouré d’un casting 5 étoiles: Élie Semoun, Michaël Youn (avec qui il a début dans leMorning Live sur M6), Audrey Fleurot, François-Xavier Demaison, Jeff Panacloc, Cartman, Samuel Bambi, Virginie Hocq, Tom Villa, Edgar Yves, Les Coquettes, Laurie Peret, Tareek, Élodie Poux, Fauve Hautot, Arthur, Maxime Gasteuil, Ragnar Le Breton et des personnalités de TF1 comme Nikos Aliagas et Harry Roselmack.

Nombreuses facettes

L’occasion de découvrir cet ancien chanteur de gospel sous ses nombreuses facettes. Car Arnaud Ducret est un véritable touche à tout. Révélé au grand public par la fiction courte Parents mode d’emploi – avec sa complice Alix Poisson – il alterne depuis entre spectacles humoristiques (il tourne actuellement avecThat’s life) et tournages de fictions.

Marié à Claire Francisci, une professeur de pool dance maman de triplés issus d’un premier mariage, il n’hésite pas à les intégrer dans ses sketches."Parfois, ma femme me dit “mais pourquoi tu racontes tout ça?”,nous confiait-il en avril dernier. Je parle des triplés qui ne se ressemblent pas, donc pour moi ça ne sert à rien. Ou je dis que ma femme est hypermusclée donc parfois j’ai l’impression de faire l’amour à un pote."

Cet humour sans filtre – et parfois potache – plaît énormément au public. Tout comme le mime, technique qu’il maîtrise à la perfection et qu’il utilise souvent sur scène."C’est 80% de mon spectacle et c’est vraiment mon truc. Je ne pense pas que d’autres de ma génération fassent ça. J’ai toujours aimé les bruitages, mettre en scène avec du mime, avec un son. Tout d’un coup, les gens voient un décor se poser. Je fais ça depuis que je suis tout petit. Déjà à l’école, je faisais des bruits de pets quand le prof s’asseyait. Ça faisait beaucoup rire mes copains, mais moins le prof(rires)."

TF1, 21.10