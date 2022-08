Navigation en eaux troubles

Cet été, c’est décidé, Violette met "radio romance" en sourdine. Elle vient de passer une année de grand n’importe quoi, sa famille tombe en lambeaux, son frère est à l’hôpital après une tentative de suicide et tout ce qu’elle a trouvé à faire à son chevet, c’est de flirter avec un homme qui avait deux fois son âge. Son problème? Il est forcément héréditaire puisqu’elle est née avec le "gène récessif du naufrage", digne héritière d’une lignée portée par la seule survivante d’un naufrage. Il n’y a donc probablement pas grand-chose à faire mais elle accepte avec flegme d’être envoyée (bannie?) dans le bled d’enfance de sa mère, là où échoua il y a plus d’un siècle, leLyricqui transportait son aïeule.

Pour sa désintox sentimentale, elle débarque chez son oncle, dans le Maine, avec la boule à zéro et des vêtements de son père. Bien décidée à s’effacer du monde. Mais son petit boulot à l’aquarium va lui faire rencontrer Orion et sa bande de potes (dont l’étourdissante Liv). S’en suit un été de virées en friperies, de soirées sous les étoiles à décortiquer les histoires des uns et des autres. Un été d’aventure, de recherche d’épave, de lecture de feuilles de thé, disputes et projets un peu dingues.

Un récit chavirant qui parle de toucher le fond sans pour autant y trouver l’impulsion pour rebondir vers la surface, de moments en apnée, de battements de jambes désespérés pour ne pas sombrer et d’êtres-phares qui permettent de retrouver un cap.

Julia Drake, "Experte dans l’art du naufrage", Gallimard Jeunesse, 400 p., 13 ans.

Science fiction ****

Un métro nommé désir

August et New York, ce n’est pas vraiment la passion au premier regard. Jusqu’à ce que cette accro aux mystères remarque une éblouissante jeune femme en blouson de cuir qui semble toujours se trouver dans la même rame de métro qu’elle. Comment est-ce possible?

Pas mal de romance, mais aussi du fantastique, les rouages d’une enquête et de bonnes doses de quêtes de sens et de joie au sein d’une collocation haute en couleur; une nouvelle réussite de l’actrice de My Dear F***ing Prince.

Casey McQuiston, «One Last Stop», Lumen Eds, 553 p. 13 ans.

Poésie ****

Vu par les poètes

Quand l’une des plumes les plus enthousiasmantes de la littérature jeunesse française décide de façonner un recueil de poésie consacré à l’amour, ça donne sans surprise une singulière et puissante anthologie. Ronsard y est présenté en homme " expliquant de manière un peu lourdingue aux jolies jeunes filles qu’elles deviendront laides bientôt". Sappho croise Emily Dickinson, Andrée Chédid et Léopold Sédar Senghor sur fond (chapitré) de consentement, d’homosexualité et de désir. À déguster comme un mélange surprise de bonbons.

Clémentine Beauvais (anthologie), «L’Amour en poésie», Folio Junior, 128 p., 13 ans.

Roman ****

Courrier du cœur

Sentiment d’étouffer dans une relation, absence de désir sexuel, peur d’aborder un crush…; dans le casier 89, des étudiants déballent leurs problèmes et reçoivent en retour un mail de conseils. 10 €, satisfait ou remboursé, et un taux de réussite de 95% si l’on en croit Darcy qui se cache derrière le célèbre casier. Abonnée aux chaînes YouTube des meilleurs coaches sentimentaux, elle n’a pas son pareil pour identifier les types d’attachements et dysfonctionnement des couples. Enfin quand il s’agit de la vie des autres. Un pitch super-efficace pour un roman jouissif. On attrape au vol quelques fous rires et des conseils psy détendus mais utiles.

Sophie Gonzales, «Perfect on Paper», Slalom, 432p., 13 ans.

Roman ***

En quête d’antidote

L’amour, ça rend con. C’est le constat que fait Phoebe quand sa meilleure amie tombe raide dingue d’un boulet qui-ne-sait-même-pas-faire-de-vélo et la délaisse. Très peu pour elle, elle va atteindre ses 16 ans sans succomber à cette malédiction tout en pestant contre sa mère (encore) partie en mission humanitaire. Enfin ça, c’était le plan avant de rencontre Emma et ses yeux bleus qui lui font citer Thomas Moore. Oups. Un journal intime sans filtre et plein d’humour.

Wibke Brueggemann, «L’amour, c’est pour les loosers», Gallimard jeunesse, 352 p., 13 ans.

Romance ***

Beauté divine

Dans un univers où les Dieux grecs évoluent sur terre (et y ouvrent notamment des boîtes de nuit), Perséphone, pourtant déesse du printemps, veut se faire passer pour une simple mortelle et ne pas faire de vague. Raté, son stage de journaliste à New Athens n’est pas encore commencé qu’elle a déjà contracté un dangereux pacte avec Hadès par inadvertance. L’autrice de romance à succès Scarlett St. Clair en profite pour dépeindre un Dieu des morts troublant et touchant, bien loin de sa réputation.

Scarlett St. Clair, «Hadès et Persephone – Tome 01 A touch of Darkness», Hugo Roman, 429 p., 15 ans.

On ne peut pas dire qu’Adèle ait jamais tiré le gros lot: ex qui voulaient la mettre au régime, lourdauds qui rêvaient juste d’une expérience avec une grosse et qui en plus n’assumaient pas en public,… Jusqu’à ce qu’elle tombe sur Ben. Le voisin de sa nouvelle patiente récalcitrante avait déjà la tête du gars trop beau pour être vrai et il se trouve qu’en plus il est charmant et qu’il s’agit du nouveau chouchou du cinéma français. Trop parfait, ou est-ce pile tout ce qu’Adèle mérite? Esmé Béguin, nouveau duo d’autrices, signe une ode torride (et peu déguisée) à Ben Barnes et surtout une romance positive qui sonne juste.

Esmé Béguin, «Love Like a Movie», BMR, 304 p., 15 ans.