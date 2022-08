Théâtre, cirque et voltige au Bois de la Cambre

1. C’est quoi?"C’est un festival d’arts de rue. C’est un village d’irréductibles artistes qui s’installe au Bois de la Cambre. On y installe sept scènes: deux grands chapiteaux, quatre scènes extérieures et une scène cirque. Le principe est basé sur l’itinérance des spectateurs entre les spectacles. Les gens viennent déambuler dans le parc et passer un moment agréable en famille."

2. Un festival écoresponsable "Il y a tout un souk associatif, avec la présence d’une trentaine d’associations. Certaines proposent à manger. La dimension écoresponsable s’applique aux artistes: ils n’ont pas de bouteilles d’eau en plastique mais des gourdes, il y a des gobelets réutilisables, des toilettes sèches… On ne cuisine pas de viande. Tout est végétarien et local. La vaisselle utilisée est soit biodégradable, soit lavable. Dans nos bars, il n’y a pas de Coca, Fanta… mais des produits bien de chez nous."

3. Pour qui?"Cela s’adresse vraiment à tout le monde. On peut aller voir des spectacles très engagés sur des thématiques sociétales comme on peut s’installer sur un coin de gazon pour voir défiler les échassiers ou admirer les spectacles ambulants ou les numéros de cirque. Chaque soir, la journée se clôture avec un petit concert. Il faut souligner qu’un tiers des spectacles sont sans parole, pour permettre aux personnes qui ne maîtrisent pas le français d’y assister quand même.On est plus dans la sensation, dans l’image…"

4. C’est quand?Le festival se tient du 18 au 21 août (dès 18h30 le jeudi, dès 16h30 le vendredi et dès 13h30 les samedi et dimanche). Attention, certains spectacles sont accessibles uniquement sur réservation.

5. C’est gratuit?"Oui, tous les spectacles sont gratuits. Mais après chaque spectacle, nos bonimenteurs et nos bénévoles passent avec un chapeau et les gens déposent leur contribution selon leur bon cœur et leurs moyens."

6. Quel est le programme?"Il y a 38 compagnies présentes et une centaine d’artistes, pour un total d’environ 80 représentations réparties sur les quatre jours."

7. Des coups de cœur?"Je vais vous en donner deux: l’un sous chapiteau et l’autre en extérieur. Le premier, c’est Roméo et Juliette, qui se joue vendredi à 20h15. Ce spectacle a été créé par Échec Collectif, une troupe formée par une classe de sortie de Conservatoire. C’est beau, naïf, émouvant, touchant… Mon 2ecoup de cœur est un spectacle circassien intitulé To Bee Queen, par la compagnie Lady Cocktail. Ce sont quatre nanas en l’air qui font des trucs incroyables."

Programme complet et réservations: www.festivaltheatresnomades.be