Ce vendredi soir à la télé: Good Singerssur TF1 avec Chris Marquès à la place de Jarry

Troisième saison déjà pourGood Singers,l’adaptation du format sud-coréenI can see your voice, durant laquelle des personnalités doivent deviner qui parmi les candidats est un bon chanteur et qui chante comme une casserole. Alors que la saison 2 s’était terminée sur un score assez faible (11,7% de parts de marché pour le dernier épisode), TF1 an nonce quelques nouveautés. On fait le point.

1. Chris Marquès à la place de Jarry

Jarry parti sur France 2, c’est Chris Marques, le juré historique de Danse avec les stars, qui prend les commandes de ce jeu d’enquête musicale. Si le choix peut paraître étonnant, il ne s’agit pas d’une première comme animateur pour le danseur-chorégraphe. En 2019, il avait remplacé Olivier Minne pour présenter le jeu d’aventures Tahiti Quest sur la chaîne Gulli. En 2020, il avait animé l’émission Stars à nu.

2. Les règles du jeu

Deux équipes de célébrités vont essayer de suivre leur instinct pour trouver qui sont les bons chanteurs. Pour la première émission, Soprano fera équipe avec Denitsa Ikonomova et Florent Peyre. Ils joueront pour l’association Les Petits princes. Shy’m jouera avec Amandine Petit (Miss France 2021) et Jean-Luc Lemoine pour l’association Princesse Margot.

Face à eux, 12 individus vont devoir révéler en chanson leur véritable voix, plus ou moins harmonieuse. Plusieurs manches rythmeront la soirée, comme "la conversation secrète" ou "la performance en ombre chinoise". Cette année, de nouvelles manches font leur apparition avec notamment "le play-off" qui se déroulera dans une cabine de verre. Autre nouveauté: les deux équipes vont disposer d’un joker chacune. Grâce au "switch", l’équipe qui comptabilisera le plus de points aura un avantage de taille. Chaque fois qu’une équipe identifie un bon chanteur, elle remporte de l’argent pour l’association qu’elle défend. En revanche, si l’équipe se trompe et désigne un "mauvais" chanteur, c’est l’équipe adverse qui empochera une mise.

3. La finale

Afin de découvrir si les conclusions de l’enquête sont les bonnes, la révélation se fera en duo entre le chef d’équipe et celui ou celle qu’il pense avoir identifié comme un bon chanteur, le tout sur une chanson de l’artiste.

TF1, 21.10