"Zack de la Rocha s’est vu conseiller par ses médecins d’annuler la partie européenne de la tournée de Rage Against The Machine. C’est avec une grande déception que nous annonçons cette annulation", a déclaré le groupe sur son site Internet.

Rage Against The Machine se produira toutefois au Madison Square Garden les 11, 12 et 14 août. "Zack devra ensuite rentrer chez lui pour se reposer et entamer sa rééducation. Les vols, la durée des déplacements et les agendas serrés de cette tournée européenne sont tout simplement trop risqués pour espérer une récupération complète. Nous sommes vraiment désolés pour tous nos fans qui ont attendu des années pour nous voir et espérons que Rage reviendra bientôt. Brad, Tim, Tom et Zack".