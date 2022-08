Son post est accompagné d’un montage photo où on peut voir la chanteuse très heureuse sur scène d’un côté, et criant son mal-être dans son auto de l’autre côté.

Ses premiers mots ne laissent aucun doute sur son état de santé actuel: « Je traverse l’enfer et je vis d’atroces sautes d’humeur ».

La Belge de 33 ans prend le temps de commenter sa photo: « A gauche, c’est ce que je ressens dans un bon moment. À droite, c’est l’état qui s’impose à moi de plus en plus ces derniers mois ».

Un cri du cœur qui vient rappeler ce que traverse la chanteuse depuis de très longues années. Elle souffre de dépression depuis son adolescence.

Selah Sue publie sur ses réseaux « le message le plus douloureux de tous les temps. Mais je sens que je dois le partager ».

« Après la sortie de mon single ‘Pills’, j’ai reçu des milliers de réactions de personnes qui se sont reconnues dans mon histoire sur les antidépresseurs. »

Quatre tentatives en 14 ans

« Dans les médias, j’ai exprimé mon espoir que cette fois – ma quatrième tentative en 14 ans – je pourrais enfin arrêter d’en prendre », écrit-elle. « Si ça ne marchait pas, j’en informerais les gens. Je sens que je dois à tous ceux à qui j’ai donné une lueur d’espoir une conclusion à l’histoire. Ou d’assurer un suivi de celle-ci. »

Pour Selah Sue, « les premiers mois sans antidépresseurs ont été merveilleux ». « C’était comme si une cloche de verre s’était détachée de moi. J’ai tout vécu 10 fois plus intensément et j’ai connu des sommets créatifs et émotionnels sans précédent. La voie psychédélique, le sport et la méditation ont contribué à renforcer ce sentiment, de sorte que je pensais que j’étais plus forte que jamais. »

Les premiers mois sans antidépresseurs ont été merveilleux

Mais après environ un semestre sans antidépresseurs, « l’obscurité est revenue, totalement à l’improviste et sans raison apparente ». « Je me suis réveillée avec une peur inexplicable et j’ai été catapultée du paradis à l’enfer en quelques semaines seulement. »

Au début, sans antidépresseurs, la chanteuse belge parvenait à supporter la charge mentale grâce à la méditation, au jogging et aux psychédéliques. Mais le mal-être est revenu, « il est rapidement devenu trop grand, trop accablant, insupportable ».

« Redémarrer la prise d’antidépresseurs restait ma seule option. Et encore une fois, comme il y a 14 ans, j’ai l’impression que ça me sauve la vie », décrit Selah Sue.

Je me suis réveillée avec une peur inexplicable et j’ai été catapultée du paradis à l’enfer en quelques semaines seulement

Prise d’antidépresseurs - Jour 25

Aujourd’hui, c’est le 25e jour depuis que la chanteuse a repris les médicaments: « L’obscurité accablante commence lentement à s’éclaircir, mais la douleur est toujours là. C’est une étape intermédiaire infernale mais je sais par expérience que ça ira mieux ».

Selah Sue reprend espoir « parce que pendant 14 ans, j’ai mené une vie heureuse sous médication ».

Aujourd’hui, elle sait ce qu’elle souhaite: « Je préfère avoir une vie émotionnelle stable et quelque peu aplatie avec des pilules, plutôt qu’une vie avec des hauts explosifs et des bas de désespoir sans pilule ».

Je préfère avoir une vie émotionnelle stable et quelque peu aplatie avec des pilules, plutôt qu’une vie avec des hauts explosifs et des bas de désespoir sans pilule

Mère de deux enfants, Selah Sue remercie sa famille: « J’ai pu continuer à assurer mon rôle d’artiste et de mère relativement bien grâce à mon incroyable compagnon et à tout mon entourage ». Des personnes « en or » pour elle.

L’artiste belge conclut son long post Facebook en encourageant les gens à briser le tabou de la souffrance mentale: « A tous ceux qui traversent une période difficile: je pense à vous. Je vous comprends. Je vous aime. Ça ira mieux, ne perdez pas espoir ».

Une déclaration d’une sincérité rare.