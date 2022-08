A la télé ce jeudi soir: le canard, le mari et l'amant

Hugh Preston est un animateur-vedette de télévision. Il est marié depuis 15 ans à Liz. Et depuis presqu’aussi longtemps, il la trompe allègrement avec de nombreuses maîtresses. Jusqu’au soir où Hugh apprend que sa femme a un amant. On est vendredi soir, le week-end commence bien…

Au pied du mur, complètement prise au dépourvu, Liz avoue alors à son mari que oui, elle le trompe et qu’elle compte mettre les voiles avec son amant, et filer en douce le dimanche matin suivant.

Hugh propose alors à sa femme un marché: il lui offre de prendre les torts à sa charge, et de se faire prendre en flagrant délit d’adultère, au domicile conjugal avec sa secrétaire. Et lui demande d’inviter l’amant à passer le week-end à la maison, histoire de régler les questions du divorce. Mais Liz refuse: pour elle, cette proposition est complètement incongrue.

Hugh lui avoue alors que tout ça n’était qu’un piège: il a bluffé, il ne savait rien de sa liaison avec John Brownlow. Mais Liz, piquée au vif, va finir par accepter sa proposition, histoire de montrer à Hugh à quel point son amant est bien mieux que lui.

Une joyeuse comédie de boulevard

Voici donc Liz Preston (Anne Charrier), Hugh Preston (Nicolas Briançon), John Brownlow (François Vincentelli), Patricia Forsyth, la secrétaire d’Hugh (Alice Dufour), Mme Gray, la gouvernante (Sophie Artur) et un canard récalcitrant, réunis pour un week-end au cours duquel Hugh, en joueur d’échecs qu’il est, va tout faire pour reconquérir sa reine.

Le classiqueLe Canard à l’orange ( The Secretary Bird) a été écrit pars l’auteur écossais William Douglas-Home en 1967. Elle est ici mise en scène Nicolas Briançon, ravi."MonterLe Canard à l’orange d e William Douglas Home dans la merveilleuse adaptation de Marc Gilbert Sauvajon, c’est tenter de renouer avec ce que la comédie de boulevard peut avoir de plus étincelant, de plus joyeux, de plus brillant. C’est plonger le spectateur dans un feu d’artifice d’esprit et de drôlerie. Nous rêvons tous de récupérer un jour l’être que nous aimons et qui s’éloigne. Mais qui pourrait le faire avec autant de jubilation que Hugh Preston? (...) Un tourbillon étourdissant auquel je rêve de rendre justice."

A voir "en vrai" au théâtre Le Public à Bruxelles, du 1er novembre au 9 décembre. Avec notamment Michel Kacenelenbogen, Charlie Dupond et Tania Garbarski.

France 2, 21.10