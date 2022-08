Marc Pasteger, rédac chef du «Soir mag», est décédé

Marc Pasteger a travaillé comme journaliste pour d’autres médias comme la DH et Ciné Télé Revue. Et s’est également illustré comme chroniqueur radio sur Nostalgie et VivaCité. Avec toujours ce même goût pour raconter des histoires vraies, insolites et étonnantes, comme il l’a fait dans une vingtaine de livres "d’histoires et de curiosités".