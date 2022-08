De partout, les hommages ont afflué, notamment celui très attendu de John Travolta, lui qui partageait l’affiche du film " Grease " avec l’actrice anglo-australienne.

Ce mercredi, Chloé Lattanzi, 36 ans, la fille unique d’Olivia Newton-John jusqu’ici très discrète depuis le décès de sa maman lui a rendu à son tour un vibrant message sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, la jeune femme a publié une série de photos en compagnie de sa maman, où on les aperçoit très complices. "Cela a été mon honneur et continue d’être mon honneur d’être ton bébé et ta meilleure amie", écrit-elle.

"Tu as été un ange sur terre et tous ceux que tu as touchés ont été bénis. Je t’aime pour toujours ma donneuse de vie, mon professeur, ma maman".

Chloe a également partagé la vidéo d’une chanson qu’elles ont chantée ensemble "Window in the Wall", le dernier single d’Olivia Newton-John en 2021.