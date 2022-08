Le roi de la savane fait sa crise

Le docteur Nate Daniels est impatient de faire découvrir à ses filles le charme pittoresque de l’Afrique du Sud. Il trépigne à l’idée de leur montrer le village où il a rencontré leur mère, maintenant décédée. Leur pèlerinage familial se transforme malheureusement en stage de survie quand un lion assoiffé de vengeance se lance à leurs trousses.

Ce qu’on en pense

Oui, il est question d’un lion qui se venge des hommes qui ont tué toute sa tribu. C’est tout. On enchaîne donc les coups de (grosses) papattes et les mollets qui échappent à des tentatives de morsure, les cris de terreur et la chair lacérée. On nous arrose tout ça de sentimentalisme neuneu à laFast & Furiouset l’affaire est pliée. Un gros divertissement saignant qu’on a envie d’écourter pour se faire un bon barbec.

La scène qui tache

L’affreux lion se fait cramer la crinière puis revient, pépouze, poursuivre son massacre. On veut bien accepter un certain niveau de bêtise mais là, le lion invincible, c’est quand même costaud.

La scène qui touche

Au moins, aucun félin n’a été mis à contribution pour tourner ce machin. Un bon point pour la protection des animaux.

Film d’action de Baltasar Kormákur. Avec Idris Elba et Sharlto Copley. Durée: 1h33.